ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи

"Продължаваме промяната" и "Демократична България" ще регистрират две отделни парламентарни групи. Това предвижда споразумение на депутатите, избрани с листата на ПП-ДБ.

"Препотвърдихме, че ще се явим заедно на президентските избори и на частичните местни избори в район "Средец". Продължаваме абсолютно заедно напред с общ съюз, но разделени в две парламентарни групи. Продължаваме напред с парламентарен съюз", каза лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.