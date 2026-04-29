Напрежението в ПП-ДБ: Ще остане ли единна коалицията?

Ще се разцепи ли групата на ПП-ДБ още на старта на 52-рия парламент? Повече от час коалиционните партньори провеждат ключово заседание, което трябва да определи как ще участват в работата на новото Народно събрание.

Повече от час продължава срещата в централата на ДСБ между трите формации, които съставляват коалицията "Продължаваме Промяната - Демократична България". Ивайло Мирчев от ДБ коментира на влизане, че настоява коалицията да остане единна, същата е и позицията на ДСБ.

Асен Василев от "Продължаваме Промяната" обаче не даде ясен отговор дали формацията ще продължи като коалиция напред към 52-рото Народно събрание.

Йордан Иванов, ДСБ: "Ние искаме единство, това е нашата позиция, няма да коментираме нищо повече. - Ще бъде ли подписано споразумение? - Надяваме се."

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": "Влизаме на тази среща с ясен мандат от нашите органи за единна група на ПП-ДБ. Това е изключително важно да бъдем обединени и да бъдем заедно, защото трябва да се противопоставим на тази концентрация на власт в "Прогресивна България" и това е важно за страната. Важно е и на бъдещите президентски избори по-късно през тази година ние да бъдем обединени."

Асен Василев, "Продължаваме Промяната": "Най-важната новина днес е, че излезе бюджетът на нула, така че няма никакви проблеми, както обяснихме преди две седмици. Никакви притеснения за българските граждани, никакви притеснения за бюджета на България в момента. За всички други въпроси ще ви отговоря след малко. - Има ли напрежение в коалицията? От къде идва напрежението? - Е, няма напрежение…"

