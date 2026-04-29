Последно сбогом с Михаил Заимов (СНИМКИ)

Простихме се с Михаил Заимов. Роднини, близки и приятели го изпратиха в последния му път.

Фотограф, журналист, писател, морски пътешественик, изследовател, Михаил Заимов приемаше каузите като дълг. През годините беше водещ на предаването "Култура.бг" и формата "Обещанието" на БНТ. Мишо беше популярен като подводен фотограф с множество изложби в България и по света.

Катерина Евро, актриса: "Ако трябва да кажа какъв човек е бил, трябва да говоря два-три дни. Всички, които са тук, знаят колко много всички го обичат. Остави много големи следи…" Георги Милков, журналист: "Мишо Заимов беше събирач на хора, на светове, на времена… Тук има хора, които не биха си казали един на друг "добър ден". Но самия факт, че Мишо успяваше да ги събере всички тези хора, да им остави част от себе си, е показател за това какъв човек беше, така че със сигурност никой никога няма да го забрави."

