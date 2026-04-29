Откриха обновената писта на летището в Бургас (СНИМКИ)

від БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Снимка: БНТ
В Бургас откриха обновената писта на летището. Заради ремонта, през последните 6 месеца то беше затворено и полети не се изпълняваха. Символично от София днес кацна и първият самолет на новата писта.

Реконструкцията, която е за близо 60 млн. евро, слага край на периодичните ремонти, които затваряха аерогарата след активния летен сезон почти всяка година.

"Ремонтът на пистата е извършен по такъв начин, че тя да издържи следващите 20 години и да няма прекъсваемост на летищните операции. Това е от изключително важно значение за нас. Проектът е направен по начин, по който да бъде максимално устойчив и да няма затваряния на пистата за поддръжка. Предишната писта беше открита през 80-те години и тя беше стигнала края на своя жизнен цикъл. Сега ще могат да кацат абсолютно всички самолети от всякакъв тип на пистата на Летище Бургас", обясни Михаел Ройш, гл. изпълнителен директор на фирмата концесионер на летището.

Скоро се очакват и първите туристи, които ще кацнат на бургаското летище, а за летния сезон на аерогарата ще се изпълняват полети до 70 дестинации.

"Първият полет с туристи го чакаме на 1 май. А като цяло очакванията ни за този сезон са да е малко по-добре от предходната година – около 5% увеличение. Поне това са записванията, които имаме към момента. Разбира се, знаете, че геополитическата обстановка в региона е леко усложнена и това би могло да влияе, но въпреки всичко сме умерени оптимисти. Допълнително ще имаме, след дълго отсъствие, полети до Франция", заяви Васил Атанасов, директор на Летище Бургас.

Още преди старта на летния сезон, очакванията са за ръст на туристи по Южното Черноморие.

"Между 3 и 5% се очаква. Очакваме българският турист, румънският, Германия, Полша, Чехия – традиционните пазари, работим над тях. Очакват се италиански туристи, предвид "Джирото". Това ще даде голяма възможност за дългосрочни позиции на пазар Италия", обяви зам.-министърът на туризма Павлин Петров.

Макар сложната обстановка в Близкия изток, предварителните данни сочат, за 35% ръст на израелски туристи в България за предстоящия сезон.

"Полетите, които бяха заявени, не са анулирани. Дори нещо, което е похвално – единият туроператор ми каза, че до 22 юни няма свободи седалки. Всичко е продадено. Първи полет тук за Бургас стартира на 20 май, така че нещата засега вървят добре", каза Орлин Пандов, почетен консул на Израел в Бургас и Варна.

Туроператорите са получили уверение, че няма да има проблем с набавянето на самолетно гориво, въпреки информацията за това, която се появи от някои авиокомпании.

снимки: Давид Сукнаров, БНТ

#нова писта #летище Бургас #туроператори

6771
Product image
