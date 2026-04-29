БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 02:35 мин.
Чете се за: 01:42 мин.
Чете се за: 03:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Недоволство на жители на благоевградското село Изгрев срещу проект за компостираща инсталация

Репортер: Владислава Миланова
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Жители на благоевградското село Изгрев недоволстват срещу проект за изграждане на закрита площадка за компостиране на биоразградими отпадъци. Хората се притесняват от замърсяване на околната среда и неприятни миризми. И са събрали над 400 подписа за да се спре строежа на площадката.

Иванка Маркова се включва в подписката най-вече, защото се притеснява за здравето на децата си. Отпадъците, които ще се разграждат включват утайки от пречиствателни станции за отпадни води и растителни отпадъци.

Иванка Маркова: "Тука ще мирише страшно много и буболечки, съдържа цялата Менделеева таблица, ще бъде много зле, а селото ни е пълно с много малки деца, много нови къщи, млади семейства. Точно тук не му е мястото.

Гюрка: "Имам 5 внука, 2 деца, две снахи и се страхувам."

Хората разказват още, че преди време подобна е била и ситуацията с депото за биоотпадъци до селото.

Иванка Маркова: "Със сметището беше страшно и със замърсяване и камиони, тук беше магистрала от камиони."

Страхил Иванов: "Притесняваме се, разбира се. Ние зорлем махнахме отпадъците, на целия град тук бяха. Сума време се борихме."

Така депото е затворено. Но намерението за изграждане на закрита площадка провокира кмета да организира събрание в селото.

Йордан Китанов-кмет на село Изгрев: "При което реакцията беше мигновена в рамките на 2 дни се събраха около 400 подписа, в понеделник в 9 часа, в момента, в който започна работният ден на РИОСВ и община Благоевград входирах подписката с ясните мотиви, че селото категорично е против това нещо."

На запитване на БНТ, от РИОСВ-Благоевград отговориха, че административната процедура за откриването на площадката е на етап уведомяване и тепърва ще се проверява допустимостта й. Уверяват, че ще спазят всички законови изисквания при пълна прозрачност. За което настоява и кметът на Благоевград, който споделя опасенията на хората от селото.

#Благоевградско село Изгрев #Недоволство #отпадъци

Последвайте ни

Още от: Регионални

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ