Недоволство на жители на благоевградското село Изгрев срещу проект за компостираща инсталация

Жители на благоевградското село Изгрев недоволстват срещу проект за изграждане на закрита площадка за компостиране на биоразградими отпадъци. Хората се притесняват от замърсяване на околната среда и неприятни миризми. И са събрали над 400 подписа за да се спре строежа на площадката.

Иванка Маркова се включва в подписката най-вече, защото се притеснява за здравето на децата си. Отпадъците, които ще се разграждат включват утайки от пречиствателни станции за отпадни води и растителни отпадъци.

Иванка Маркова: "Тука ще мирише страшно много и буболечки, съдържа цялата Менделеева таблица, ще бъде много зле, а селото ни е пълно с много малки деца, много нови къщи, млади семейства. Точно тук не му е мястото.

Гюрка: "Имам 5 внука, 2 деца, две снахи и се страхувам."

Хората разказват още, че преди време подобна е била и ситуацията с депото за биоотпадъци до селото.

Иванка Маркова: "Със сметището беше страшно и със замърсяване и камиони, тук беше магистрала от камиони." Страхил Иванов: "Притесняваме се, разбира се. Ние зорлем махнахме отпадъците, на целия град тук бяха. Сума време се борихме."

Така депото е затворено. Но намерението за изграждане на закрита площадка провокира кмета да организира събрание в селото.

Йордан Китанов-кмет на село Изгрев: "При което реакцията беше мигновена в рамките на 2 дни се събраха около 400 подписа, в понеделник в 9 часа, в момента, в който започна работният ден на РИОСВ и община Благоевград входирах подписката с ясните мотиви, че селото категорично е против това нещо."

На запитване на БНТ, от РИОСВ-Благоевград отговориха, че административната процедура за откриването на площадката е на етап уведомяване и тепърва ще се проверява допустимостта й. Уверяват, че ще спазят всички законови изисквания при пълна прозрачност. За което настоява и кметът на Благоевград, който споделя опасенията на хората от селото.