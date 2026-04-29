Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата "Магазини за хората"

Разпореждам закриване на веригата „Магазини за хората“, съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов на брифинг в Министерския съвет.

„Днес разпореждам закриване на дружеството по начин, който намалява загубите за хората“, каза министърът. По думите му около 2 млн. лева вече са изразходвани от предвидените 10 млн. лева, а останалите средства ще бъдат върнати в бюджета.

Христанов посочи, че инициативата още от създаването си е била „трагично опозорена“ за Министерството на земеделието заради връзки с „ноторно известна фигура, санкционирана по закона „Магнитски“, което е поставило петно върху проекта.

"Нямаше как да убедим хората, че държавата може да продава боб и русенско варено, докато в същото време петното е, че идеолог на цялата инициатива е човек, който за миналата година е летял 33 пъти от Дубай с частен самолет. Въпреки всичко, дадохме шанс на Магазина за хората да покаже резултати. Дадохме възможност да отчитат първите три месеца. Резултатите са повече от трагични. Ако заложените приходи са 1,48 млн. лева, по план, реално изпълнените приходи са по-малко от една трета: 0,42 млн лева."

По думите на Христанов в тези "Магазини за хората" управленските екипи са взимали огромни заплати. Става дума за над 170 000 евро през последните три месеца. А служебният премиер добави, че това е поредната витрина на провала на един модел, който гражданите свалиха с протести.

Малко преди да станат ясни новините от Министерския съвет е подалал оставка управленският екип на "Магазини за хората". Съветът на директорите на "Магазини за хората" заявява, че поради липсата на институционално лидерство и диалог от страна на Министерството на земеделието и храните, тази оставка е факт. На този фон, земеделският министър попитал откъде те са имали изпреварваща информация.