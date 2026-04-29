Трескава подготовка за старта на новия парламент: Какви са приоритетите на депутатите?

Трескава подготовка за старта на новия парламент - почистване на сградата отвън и последни разговори на политическите групи преди официалното откриване вътре. Какви са приоритетите на които залагат новите депутати? И кога започват работа по тях?

Петър Витанов, "Прогресивна България": "Два са аспектите - единият е свързан с икономиката, портмонето на хората, антикризисните мерки, които се разработват. Другият е свързан със съдебната система. Важно е да видим в какво състояние заварваме държавата, важно е състоянието на публичните финанси и това на ПВУ, които са много изостанали."

"БНТ: Приоритетите на ДПС?

Хамид Хамид, ДПС: Ще ги чуете по-късно.

- Ще бъдете ли активна опозиция на Радев.

- Не коментирам."

Петър Петров, "Възраждане": "На първо място борбата срещу високите цени на тока, горивата, стоките от малката потребителска кошница. По отношение на високите цени на тока ще предложим България временно в тази извънредна ситуация да преустанови плащането на квоти по въглеродните емисии. Ще предложим разширяване на обхвата на помощта за гориво, тъй като пример от съседна Гърция - там се дават между 60 и 120 евро на домакинство и то на около 80% от шофьорите."