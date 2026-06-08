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Притеснение, съмнение за липса на свобода и очакване, че всичко се връща по старому - опозицията коментира оставката на Кандев

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Снимка: БТА
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Политическите реакции на опозицията не закъсняха. От притеснение, през съмнение за липса на пълна свобода до очакването, че всичко се връща по старому - така партиите коментираха решението на Кандев да напусне МВР.

ГЕРБ изразиха силно притеснение от оставката на главния секретар на МВР още на първия месец от новото управление. И поставиха няколко въпроса: Какви чужди решения е трябвало да изпълнява и да носи отговорност за тях? Имало ли е политическа намеса в работата му и ако да - от къде е идвала тя?

Политическа партия ГЕРБ: "Силно сме притеснени от оставката на главния секретар на МВР още на първия месец от новото управление. След неговите думи обаче следват много въпроси. Какви чужди решения е трябвало да изпълнява главният секретар на МВР и да носи отговорност за тях? Имало ли е политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение че законът строго забранява такава? И ако е имало - от къде е идвала тя?"

"Демократична България" определиха Кандев като голям професионалист, който спря купуването на гласове. Затова смятат, че оставката му е удар за страната.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": "Напускането на Георги Кандев е много ясен и тежък сигнал за начина на управление на страната в момента. Очевидно той е бил възпрепятстван в определена степен в работата си, очевидно не му е давана пълна свобода. Кандев беше запазен като главен секретар заради общественото мнение и неговата огромна популярност, и с видимо нежелание от това управление. За първи път от много години МВР работеше без политически натиск, без да обслужва мафията в България."

Велислав Величков от "Продължаваме промяната" написа, че жълтият светофар за "прогресивното управление" светна по особено ярък начин.

И допълва: очевидно реформата в МВР няма да се състои и всичко се връща по старому, въпреки амбицията и усилията на министър Демерджиев да направи пробив в системата, явно не му е позволено. Според ПП промените в Закона за Съдебната власт са следващия тест за Радев. При провал светофарът ще светне в червено.

Велислав Величков: "Продължаваме промяната":"Жълтият светофар за "прогресивното управление" светна по особено ярък начин. Нямаше друга оставка, която да предизвика по - голямо земетресение в едномесечното управление от тази на комисар Кандев, защото нейните основания са и професионални, и морални. Очевидно реформата в МВР няма да се състои и всичко се връща по старому, въпреки амбицията и усилията на министър Демерджиев да направи пробив в системата, явно не му е позволено!"

Велислав Величков: "Продължаваме промяната":"Промените в Закона за Съдебната власт, които вероятно също са писани под външен натиск или направо от външни хора, обслужващи статуквото, са следващия тест за Радев и депутатите му. При провал в този закон, и в последващия избор на достоен нов състав на ВСС и Инспектората към него, светофарът ще светне много скоро в червено...Желая успех на господин Георги Кандев в следващата му мисия!"

"Възраждане" смятат, че Кандев знае много повече отколкото е написал. Затова настояват за изслушването му заедно с вътрешния министър в парламента.

Петър Петров, "Възраждане":"Знаем на кого не беше удобен Георги Кандев, не беше удобен на Пеевски по време на служебното правителство и на предизборната кампания и на борбата с купуване на гласове. Оказа се, че не е удобен и на настоящето правителство и ние от "Възраждане" се питаме дали това неудобство не е следствие от една добра колаборация между старите и новите управялващи."

ДПС не коментираха.

Бившият служебен премиер Андрей Гюров написа, че преди изборите Георги Кандев показа как изглежда МВР, когато не чака инструкции. Според експремиера истинският въпрос е защо в България независимостта и свободата толкова често се оказват несъвместими с кариерата? Защо цената на поста е послушание? Защо лидерите се обграждат с удобни, а не със смели хора?

Андрей Гюров: "Преди изборите Георги Кандев показа как изглежда МВР, когато не чака инструкции. Днес комисар Кандев напуска МВР. Но истинският въпрос е защо в България независимостта и свободата толкова често се оказват несъвместими с кариерата? Защо цената на поста е послушание? Защо лидерите се обграждат с удобни, а не със смели хора?"

По видеото работиха Милена Кирова и Мая Димитрова

#Георги Кандев #политически реакции #оставка

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