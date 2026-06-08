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ТЕЖКА КАТАСТРОФА НА "ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ"

Ръководителят "Транспорт" на частния превозвач от катастрофата на "Челопешко шосе" пред БНТ

Алекс Христов от Алекс Христов
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ръководителят транспорт частния превозвач катастрофата челопешко шосе бнт
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Пред камерата на БНТ застана ръководител "Транспорт" на частния превозвач, от който е и пострадалият водач на автобус 119.

Вальо Стефанов, ръководител "Транспорт":"Това е един от нашите най-добри водачи. И като професионалист, и като човек. И за жалост на хубавите хора се случват понякога и такива нещастия. Иначе той работи при нас от девет години, 61-ви набор е, миналата година се пенсионира, остана да работи, има сили човека. Но не знам вече, като сега в момента, физически е здрав, добре е. Но емоционално е под всякаква критика. Аз от 40 години съм в столичен автотранспорт, на много катастрофи съм присъствал. Но такова нещо, такова чудо, с тези жертви, бога ми, аз не съм виждал."

#4 загинали #"Челопешко шосе" #тежка катастрофа с автобус

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