„Айсберг в залива Емона“ показва българските научни мисии в Антарктида

„Айсберг в залива Емона" е новият филм от рубриката „В кадър“ на БНТ 1. Лентата отвежда зрителите до българската база на остров Ливингстън в Антарктида и разкрива работата на учените в една от най-екстремните точки на планетата. Документалният филм ще бъде излъчен тази вечер от 21.30 часа по БНТ 1.

Журналистът и автор на филма Мария Чернева обясни в „Денят започва“, че заливът се намира точно пред българската база на остров Ливингстън в Антарктика. Тя припомни, че на картата на острова има много български имена.

„Цялата карта е осеяна с имена на наши градове, дори на обичаи, кукери, нестинари, върхове, светци. Когато казваме, че там има една друга България, то е доста буквално“, разказа Мария Чернева.

По думите ѝ антарктическите мисии не са просто приключение, а тежка отговорност и сериозен ангажимент. Чрез научните изследвания България заявява своето място сред държавите, които участват в управлението на континента.

Един от основните акценти във филма е работата на микробиолога д-р Снежана Русинова от БАН, която изследва антарктически дрожди. По думите ѝ тези микроорганизми имат неочаквани свойства.

„Уникалните дрожди от Антарктика не могат да правят ферментация. Те са по-специфични и имат други свойства. Открихме различни техни метаболити, които биха могли да бъдат и са фармацевтично значими. Ще загатна само, че успяхме да намерим такива дрожди, които не могат да правят ферментации, но имат други предимства“, обясни микробиологът д-р Снежана Русинова.

Дрождите отдавна са във фокуса на антрактическите изследвания и д-р Русинова вече има резултати, за които загатна.

„Успяхме да открием някои биологични активности, които са от значение. И, всъщност, успяхме да намерим такива дрожди, които могат да унищожават, например, ракови клетки. Могат също така да са ацитотоксични и към някои бактерии. И успяхме да докажем някои такива свойства на техните екстракти. Малко повече ще разберете и във филма“, добави д-р Русинова.

Ученият обясни и как протича самият процес на изследване. Откритията се правят едва след анализ в лаборатория.