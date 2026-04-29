Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн. контрабандни цигари

В Бургас заловиха огромно количество контрабандни цигари. Те са били скрити в матраци в тир, който е бил превозен по вода от ферибот, плаващ по линията Батуми - Бургас. На пристанището в морския град са установени над 3,5 милиона къса тютюневи изделия на стойност 750 000 евро. Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест за шофьора на тира, койте е задържан за 72 часа.

Как се е стигнало до залавянето и какво се знае за хората, осъществили опита за контрабанда?

При разтоварването в понеделник митнически служители са направили щателна проверка с рентген на стоката, която е била на превозното средство и така се натъкнали на контрабандните цигари. Те са били разпределени в общото 180 000 кутии, които според разследващите, са били умело скрити във фалшив товар и е направен опит да бъдат заобиколени показателите на рентгена.

Стефан Кличанов, началник на сектор „Борба с наркотрафика – Пристанище Бургас“ към Митница Бургас: "По метода на анализ на риска, както по принцип процедираме, винаги преди пристигането на ферибота се извършва анализ и се селектират превозни средства за контрол. След извършване на специализирана проверка с рентгенова апаратура е отбелязано, че трябва да се проверят визуалните несъответствия на вида на стоката. След като преминахме към извършване на пълна щателна митническа проверка, се установи, че във вътрешността на всички ролки е оформен цилиндър от изолационно фолио, в който има стекове с цигари. По документи стоката е матраци, но това реално не са били матраци, а имитация. Фолиото, предполагам, е използвано, за да заблуди рентгеновата апаратура и да не се вижда наличието на цигарите вътре."

По думите му “Агенция Митници” показва по-добри резултати.

"За първите три месеца на годината има близо 32 милиона къса, което е пет пъти повече спрямо същия период на миналата година."

Шофьорът на тира е задържан за 72 часа.

Христо Колев, говорител на Окръжна прокуратура - Бургас : "По случая е образувано досъдебно производство, наблюдавано от Окръжната прокуратура в Бургас. Задържан е грузински гражданин на 46 години. Повдигнато му е обвинение за това, че е превозвал с влекач и полуремарке контрабандни цигари – 180 000 кутии, на стойност около 690 000 евро, като назначената експертиза ще даде точната стойност. Същите са установени от митническите органи. Лицето е задържано за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като ще бъде поискана мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Не е ясно за къде са пътували контрабандните китайски цигари.

"Действително е установено, че бандеролът е белоруски, а цигарите са китайски, но към момента не можем да кажем кой е крайният получател на тези цигари", подчерта Христо Колев.

