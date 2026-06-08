Арестуваха мъж след сигнал, че е насилил 9-годишното си дете в Благоевград

Баща беше арестуван в Благоевград, след сигнал че е насилил малолетното си дете. На телефон 112 майката на момиченцето, което е на 9 години, съобщила, че то е насилено от бащата, а свидетел станало друго дете на семейството.

Незабавно на адреса е изпратен полицейски екип, който е задържал мъжа.

Детето е прегледано в спешния център в Благоевград. От районната прокуратура казаха за БНТ, че няма данни за изнасилване, проверява се извършени ли са блудствени действия с момиченцето.

Мъжът е задържан за 24 часа.

На адреса, където живее детето днес нямаше никой, а съседи, които не пожелаха да застанат пред нашата камера казаха че за момиченцето се грижела основно неговата леля.