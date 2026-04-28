Заловиха огромно количество контрабандни цигари на пристанището в Бургас

bnt avatar logo від БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Снимка: БГНЕС
Заловиха огромно количество контрабандни цигари на бургаското пристанище. Нелегалната стока е била за около 750 000 евро. Тютюневите изделия са били скрити в тир, който с ферибот е транспортиран от Грузия до България.

Фериботът, на който е бил натоварен тира, е пътувал от Батуми за Бургас. Вчера при разтоварването, митнически служители са направили щателна проверка с рентген на стоката, която е била на превозното средство и така се натъкнали на повече от 3,5 милиона къса контрабандни цигари. Те са били разпределени в общото 180 хиляди кутии, които според разследващите, са били умело скрити в фалшив товар и е направен опит да бъдат заобиколени показателите на рентгена.

Стефан Кличанов, началник на сектор "Борба с наркотрафика – Пристанище Бургас" към Митница Бургас: "Декларирани са като матраци, изглеждаха като матраци, но реално не са матраци. Те са като матраци на рула. Само че не са матраци, а са дунапрен с някакъв текстил, който имитира матрак. Вътре има един цилиндър от фолио направен и вътре са стековете с цигари. Цигарите бяха увити в изолационно фолио, което най-вероятно е поставено с идеята да скрие цигарите при рентгеновата инспекция."

Мануел Манев - зам.- окръжен прокурор на Бургас: "На кутиите цигари има залепен бандерол, който е беларуски. Самите марки цигари са изписани на руски. Затова, че можем само да предполагаме къде евентуално би бил техния пазар."

снимки: БТА

По случая е задържан превозвачът – грузински гражданин, на когото вече му е повдигнато обвинение за контрабандата. Разследващите не уточниха кой точно е трябвало да получи стоката, но разкриха, че фирмата-изпращач е китайска.

#заловени контрабандни цигари #пристанище Бургас #митница Бургас #контрабандни цигари

