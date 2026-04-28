Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са...
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото...
Код жълто за валежи в сряда

У нас
валежи дъжд гръмотевици края седмицата
Снимка: илюстративна
След обяд в по-голямата част от страната ще остане слънчево, но в югозападните райони, главно в планините, ще има валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб вятър от север, а в Източна България – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, по Черноморието – от 16° до 19°, в София – около 21°.

През нощта времето ще бъде предимно ясно. Само на отделни места в Западна България ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 7°.

Утре с умерен и силен вятър от североизток ще започне да нахлува по-студен въздух. Максималните температури ще се понижат и ще бъдат между 15° и 20°, в югозападните райони – до около 23°, а по морския бряг – от 13° до 16°. Облачността ще бъде значителна и на много места ще има временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици.

В Югозападна България е обявен жълт код за значителни валежи и гръмотевична активност. Ще има условия и за градушки.

В планините също ще има интензивни валежи и гръмотевици, по-значителни в масивите на Югозападна България, където са възможни и градушки.

В четвъртък валежите ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни и значителни ще бъдат в Рило-Родопската област, като в югозападните райони ще има и гръмотевична дейност. Със силен североизточен вятър ще нахлуе още по-студен въздух и дневните температури ще се понижат чувствително.

В петък валежите ще намалеят, вятърът ще отслабне, но застудяването ще продължи.

През почивните дни ще бъде предимно облачно, с превалявания от дъжд, главно слаби. Ще остане сравнително студено за края на април.

