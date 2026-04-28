Две години и половина след нападението делото "Дебора" продължава с разпит на свидетели

С изслушване на двама свидетели продължава делото „Дебора“, по което подсъдим е бившият приятел на момичето – Георги Георгиев.
Той е обвинен, че е нанесъл на Дебора множество рани с макетен нож и е обръснал косата ѝ. За първи път след възобновяването на процеса пред нов съдебен състав показания дава майката на Дебора Михайлова – Ивелина.
И тя, и пострадалата отново изразиха надежда за по-бързо и справедливо приключване на делото, което продължава вече повече от две години и половина.
Подсъдимият Георги Георгиев вече осъди Районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие.
Дебора Михайлова: "Винаги съм притеснена, но няма как. Трябва да минем през това."
Ивелина, майка: „Каквото имам да кажа, ще го кажа вътре в залата. Надявам се всичко това да приключи, за да може детето ми да продължи живота си и да има справедлива присъда.“
Ивелина Косева, прокурор: „Медицинските лица вече бяха изслушани. На следващото съдебно заседание предстои да преминем към заключенията на експертизите – медицински и технически.“