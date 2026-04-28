Две години и половина след нападението делото "Дебора" продължава с разпит на свидетели

С изслушване на двама свидетели продължава делото „Дебора“, по което подсъдим е бившият приятел на момичето – Георги Георгиев.

Той е обвинен, че е нанесъл на Дебора множество рани с макетен нож и е обръснал косата ѝ. За първи път след възобновяването на процеса пред нов съдебен състав показания дава майката на Дебора Михайлова – Ивелина.

И тя, и пострадалата отново изразиха надежда за по-бързо и справедливо приключване на делото, което продължава вече повече от две години и половина.

Подсъдимият Георги Георгиев вече осъди Районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие.