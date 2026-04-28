Инициативата „Три морета“: Дубровник е домакин на срещата

Дубровник е домакин на срещата на инициативата „Три морета“. Българската делегация е водена от извънредния и пълномощен посланик в Хърватия Ива Крулева. В нея участват представители на малки и средни предприятия, както и на български компании.

Инициативата „Три морета“ е платформа за политическо и икономическо сътрудничество между 13 държави от ЕС, разположени между Балтийско, Адриатическо и Черно море. Целта ѝ е да подобри свързаността в региона чрез инвестиции в енергийна, транспортна и дигитална инфраструктура.