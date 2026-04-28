Напукани стени и падаща мазилка: Детската градина в с. Бенковски е в лошо състояние

За напукани стени и падаща мазилка в детската градина в пловдивското село Бенковски алармират както родители, така и служители на забавачката. Проблемът с условията, в които се отглеждат децата се задълбочава, заради липсата на средства. Има ли опасност детската градина да бъде затворена и как местната власт опитва да реши този въпрос?

„При проверка от РЗИ сме поставили тези пана. По стените почти навсякъде има големи дупки, вероятно от влагата в детската градина. В долната част на стените мазилката се лющи, което също е свързано с влагата, която децата дишат“, каза директорът Таня Цончева.

„Има доста дефекти, които оказват влияние върху децата, най-вече здравословно. Много от тях имат алергии, провокирани от мухъла и влагата. Моето дете е малко, но това не означава, че няма да развие такава алергия, което застрашава здравето му“, разказа родител.

„Децата прекарват голяма част от деня си тук и заслужават по-добри условия. Нямам алтернатива за друга детска градина, но смятам, че условията трябва да се подобрят“, допълни друг родител. „След 2018 г. имаме конструктивно становище, че сградата не подлежи на ремонт и укрепване. Определен е урегулиран парцел и разполагаме с работен проект. Имаме и избран изпълнител. Последно сме поискали средства от държавата през ноември 2025 г., но до момента нямаме отговор“, каза Димитър Иванов – кмет на община Марица.

От министерствата не е получено финансиране, поради което единственият вариант остава изграждане на нова сграда.

„Селото се разраства, строят се нови къщи. В детската градина има около 56 деца и още 20 и няколко записани. Сградата е строена през 1955 г. и е морално остаряла. Нуждаем се от нова детска градина. Даже и писмата са написани, ще се обърнем към новото правителство. Ако няма подкрепа, ще се наложи общината да тегли нов общински дълг“, заяви Тодор Босев – кмет на село Бенковски.

