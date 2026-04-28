Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са...
Чете се за: 05:37 мин.
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото...
Чете се за: 00:35 мин.

Разкрита е група за джебчийски кражби в Стара Загора

от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Изтеглени са 1000 евро от една от откраднатите карти

Полицията в Стара Загора разкри група за джебчийски кражби. Престъпленията са извършвани основно в автобусите на градския транспорт. Задържани са две жени, 17-годишно момиче и 24-годишен мъж.

Димитър Димитров, началник на Първо районно управление: „Установихме лица, които са съпричастни към такива престъпления. Извършихме анализ, свързахме се и с колеги от съседни областни дирекции, прегледахме записи от видеонаблюдение в автобусите и по спирките и установихме тези четири лица. На 23-ти проведохме специализирана полицейска операция, в рамките на която бяха задържани и доведени в Първо и Второ районно управление. При разпитите признаха общо седем кражби – пет при нас и две на територията на Второ районно. Възстановена е част от отнетата сума."

Групата е работила основно в автобусите на градския транспорт.

Любомир Цветков, началник сектор „Криминална полиция“ във Второ районно управление: „Групата действа основно в градския транспорт – при слизане и прекачване, когато има струпване на хора. Те избират жертва и отнемат портфейли с документи, пари и дебитни карти. В някои случаи от картите са извършвани транзакции, тъй като ПИН кодът е бил записан заедно с тях.“

Джебчийската група е успяла да изтегли 1000 евро от една от откраднатите карти.

Любомир Цветков, началник сектор „Криминална полиция“ във Второ районно управление: „След слизане от автобуса е установено, че са изтеглени 1000 евро – наличната сума по картата, с използван записан ПИН код.“

Групата не е действала само на територията на Стара Загора.

Любомир Цветков, началник сектор „Криминална полиция“ във Второ районно управление: „Те са мобилни, придвижват се с обществен транспорт и обикалят различни градове, включително и извън страната.“

Групата е съставена от две жени на 37 и 26 години, 17-годишно момиче и 24-годишен мъж. Те са направили самопризнания за извършените деяния, а работата по случая продължава.

ТОП 24

БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
1
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Конкурсът „Евровизия“ завладява цяла Виена
2
Конкурсът „Евровизия“ завладява цяла Виена
След успешна трансплантация и дълго лечение: Изписаха бебето с 1 000 000 левкоцити
3
След успешна трансплантация и дълго лечение: Изписаха бебето с 1...
Как ще бъдат разпределени местата в 52-рото Народно събрание?
4
Как ще бъдат разпределени местата в 52-рото Народно събрание?
КНСБ: Ръстът на цените на храните изпреварва доходите в България
5
КНСБ: Ръстът на цените на храните изпреварва доходите в България
Министър Трайков: Добрият енергиен одит е първата стъпка за ефективно обновяване на сградите и по-ниски сметки за домакинствата
6
Министър Трайков: Добрият енергиен одит е първата стъпка за...

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
2
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
3
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
4
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност“
6
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено...

Шофьор с 2,99 промила алкохол е задържан в Провадия
Шофьор с 2,99 промила алкохол е задържан в Провадия
Напукани стени и падаща мазилка: Детската градина в с. Бенковски е в лошо състояние Напукани стени и падаща мазилка: Детската градина в с. Бенковски е в лошо състояние
Чете се за: 02:42 мин.
Спор за приема в детските градини във Варна: Родителите искат единна електронна система Спор за приема в детските градини във Варна: Родителите искат единна електронна система
Чете се за: 03:37 мин.
Прокуратурата разследва случая с падналото дете при НДК Прокуратурата разследва случая с падналото дете при НДК
Чете се за: 02:25 мин.
МО предупреждава за придвижване на военна техника от 28 до 30 април МО предупреждава за придвижване на военна техника от 28 до 30 април
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофа на АМ "Тракия" край Пазарджик, двама са в болница Катастрофа на АМ "Тракия" край Пазарджик, двама са в болница
Чете се за: 00:52 мин.

Разкриха високотехнологична оранжерия за канабис в мина край Кюстендил (Снимки)
Разкриха високотехнологична оранжерия за канабис в мина край...
Чете се за: 00:55 мин.
Сигурност и правосъдие
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото Народно събрание Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото Народно събрание
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са заради активната му работа срещу купуването на гласове Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са заради активната му работа срещу купуването на гласове
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Прокуратурата разследва случая с падналото дете при НДК Прокуратурата разследва случая с падналото дете при НДК
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Тръмп не е доволен от иранското предложение за мир
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Шофьор с 2,99 промила алкохол е задържан в Провадия
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек,...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Заради шега към Мелания: Тръмп поиска уволнението на водещия Джими...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
