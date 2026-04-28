Тръмп не е доволен от иранското предложение за мир

Доналд Тръмп не е доволен от новото иранско предложение за мир, тъй като то не включва темата за иранската ядрена програма.

Това заяви представител на Белия дом. По-рано американският президент обсъди предложението с високопоставени съветници по националната сигурност.

Ирански източници посочват, че предложението предвижда да бъдат оставени настрана въпросите за ядрената програма до края на войната и до решаването на спорните точки, свързани с корабоплаването в Залива. Вашингтон настоява ядрените въпроси да бъдат разгледани още в началния етап на преговорите.

На този фон руският президент Владимир Путин се срещна с иранския външен министър Абас Арагчи в Санкт Петербург. Двамата обсъдиха ситуацията в Близкия изток и двустранните отношения. Арагчи приветства подкрепата на Москва за дипломацията.