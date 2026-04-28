Новият парламент: Очаква се президентът да издаде указ за свикване на Народното събрание

Очаква се президентът Илияна Йотова да издаде указ за свикване на 52-ото Народно събрание. Вчера тя заяви, че първото заседание на новия парламент ще се проведе в четвъртък от 10:00 часа.

Най-вероятно днес поименният списък на новоизбраните народни представители ще бъде обнародван в „Държавен вестник“. След полагането на клетва от 240-те депутати ще бъде избран председател на парламента, както и неговите заместници.

Конституционната процедура продължава с конституиране на парламентарните групи и провеждане на консултации между тях и президента. Очакванията са това да стане в началото на следващата седмица.

След това започва връчването на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Илияна Йотова ще връчи първия мандат за кандидат за министър-председател на най-голямата парламентарна група – в случая „Прогресивна България“. Според Конституцията те разполагат със 7 дни, за да предложат състав на Министерския съвет.