Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в четвъртък

Снимка: БТА
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в четвъртък от 10.00 часа. Това обяви държавният глава.

"52-рото Народно събрание ще бъде свикано в четвъртък в 10.00 часа тази седмица", каза президентът Илияна Йотова.

Тя коментира, че очакванията си към новите народни представители ще каже първо на тях.

Веднага след това ще започне и процедурата за сформиране на редовно правителство.

"Преди това трябва да се проведат консултациите с парламентарните партии. Вървим, както винаги, по конституционните текстове", поясни тя.

Държавният глава коментира, че очаква различен парламент от досегашния.

"Убедена съм, че ще видим нов парламент, съвсем различен. За мен най-важно е да бъде променен стилът и начинът на работа в този парламент, да бъде език, който да бъде с уважение не само помежду им, но и към всички български граждани. Очакваме нови смели бързи решения."

От думите ѝ стана ясно, че сред първите задачи на народните представители трябва да бъде приемането на бюджета за тази година.

"Изключително важно, защото държавата е изправена наистина пред блокаж", коментира още тя.

#политически теми #президентът Илияна Йотова

