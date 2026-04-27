"Лични финанси": Как се наследяват средства от индивидуална партида?

Индивидуалните партиди в универсалните и доброволните пенсионните фондове се наследяват, ако осигуреното лице почине - това често се изтъква като предимство спрямо пенсията от държавното обществено осигуряване.

Според разпоредбите на Закона за наследството - съответните пропорции дялове се определят съгласно него. Попълва се заявление, което е само за неговия конкретен дял на наследник. Нужно е и удостоверение за наследници. Няма такси свързани с изплащането на средствата. Няма и давностни срокове за наследника - той може да се появи в офиса на даденото пенсионно дружество и да си поиска парите във всеки бъдещ момент. Това, което се случва с парите междувременно е, че средствата на наследодателя - починалото осигурено лице, остават да се управляват по начина, по който лицето е избрало предварително - това е във връзка с реформата в КСО. Когато наследник се появи към онзи момент броя дялове не се променя, тъй като няма вноски, но стойността на един дял се променя във времето. Възможно е наследниците в различни моменти, когато се появяват дори при равни дялове, могат да получат различна сума.

Средствата в индивидуалната партида на починало осигурено лице продължават да се управляват от пенсионното дружество до поискване на сумата от наследниците, като изплащането се случва минимум три месеца след кончината. Предявяване на искане за изплащане на наследствения дял няма давност. Тези средства не подлежат и на принудително изпълнение.

