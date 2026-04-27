БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ивайло Мирчев: Възможно е обединение между ПП, ДСБ и „Да, България“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Обединение между „Да, България“, ДСБ и „Продължаваме промяната“ е възможно. Това коментира в "Денят започва" Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България". По думите му една от обсъжданите стъпки е подписване на коалиционно споразумение и създаване на по-ясен политически субект с обща структура.

Ивайло Мирчев коментира, че обединение между формациите е възможно, но само при съгласие и анализ на резултатите.

„Може ако има съгласието на всички тези субекти, защото трябва да си направим съответните анализи на изборите и да кажем, че извън група външни фактори и ние имаме доста сериозна отговорност за това да имаме незадоволителен резултат. Едно от решенията, което се предложи на нашия Национален съвет, е на първо място коалиционно споразумение.“

По думите му в предния парламент добре са се представили като позиция, но на изборите хората искат да видят солиден политически субект с ясно лидерство.

„Когато ние нямаме дори коалиционно споразумение, което да работи на нужното ниво е трудно да искаме нещо повече от тези над 60 хиляди гласа повече, за които благодарим, разбира се, но това е ясно, че не е достатъчно в тази ситуация, в която е страната“, каза още Мирчев.

Той посочи още, че окрупняването не значи един лидер и посочи, че са предложили първо да има общ политически субект, а след това пътна карта, с която да се стигне до него. Мирчев е на мнение, че трябва да има серия от дискусии дали всичко това е възможно.

Той подчерта, че на първо време е важно коалиционното споразумение за 52-рото Народно събрание, за да могат да бъдат ефективна опозиция. Мирчев посочи, че коалиционните отношения са по принцип сложни и често съпътствани от напрежения.

„Коалиционните взаимоотношения винаги са доста сложни. Няма опция, в която и да е коалиция, с изключение на ГЕРБ-СДС, в която СДС е като една марка, не съществува в самата коалиция, но когато има истински партии и истинска общност, тогава има и по-динамични взаимоотношения.“

Той постави силен акцент върху съдебната реформа и влиянието върху институциите. „Ние ще бъдем доста ясна опозиция на това управление“, заяви Мирчев и посочи като цел премахване на т.нар. „модел Пеевски-Борисов“.

По думите му парламентът трябва да използва възможността за реална промяна.

„Българският народ даде шанс да има 160 депутати, които са извън Пеевски-Борисов... Допускам, че има истинска такава воля от „Прогресивна България“, ние да не допуснем някой друг да се намести на негово място.“

Мирчев коментира и бъдещи политически стъпки, включително президентските избори.

"Трябва да имаме общ кандидат за президент... Аз съм сигурен, че нашата общност ще излъчи изключително силна фигура за кандидат за президент.“

Той не коментира конкретни имена и дали се спряга името на служебният премиер Андрей Гюров.

„Трябва да кажем добра дума, защото имаше доста песимисти. Казваха домовата книга, знаете ли какво чудовище излъчва, а същото домовата книга в момента излъчи, без да казвам, че я подкрепям, излъчи Андрей Гюров, може би най-успешният български премиер на прехода или поне... служебен със сигурност... Андрей Гюров, заедно с вътрешния министър Дечев и заедно с главния секретар Кандев, направиха най-честните избори.“

Вижте целия разговор с Ивайло Мирчев във видеото.

#ПП-ДБ #Ивайло Мирчев

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ