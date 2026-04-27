Опитът за покушение срещу Тръмп - нападателят е изпратил имейл до близките си малко преди това

Нападателят - Коул Томас Алън, който се опита да нахлуе на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия, е изпратил имейл до близките си 10 минути преди да нахлуе на събитието. Това разказа кореспондентът на БНТ в САЩ Радослав Минчев, който е бил на мястото на инцидента.

Това е трети опит за покушение срещу Доналд Тръмп за последните три години. Нападателят е действал сам, а според очевидци в залата е настъпила паника, разказва Радослав Минчев.

Извършителят е 31-годишен мъж от Калифорния. Малко преди атаката той е изпратил имейл до семейството си.

"Изпратил е имейл 10 минути преди атаката на семейството си, в който изразява негодование срещу американския президент Доналд Тръмп и членове на кабинета му.“

Братът на нападателя е подал сигнал до полицията, след като са получили съобщението, а по-късно сестра му е казала, че той е съхранявал оръжия в дома на родителите си без тяхно знание в Калифорния.

Доналд Тръмп е похвалил работата на службите като я е определил като безупречна.

В същото време самият извършител е посочил колко лесно е достигнал до мястото.

„В същото време е интересно да отбележим, че самият Ален в този имейл, който той изпратил на семейството си 10 минути преди самата атака, той казва колко е било лесно да се придвижи до този хотел“, разказа още Минчев.

Нападателят обяснил в мейла, че е използвал влак за да се придвижи от Лос Анджелис до Чикаго и после Вашингтон, за да избегне засичане по летищата.

Минчев разказа и за мерките за сигурност преди събитието.

„Имаше периметър за сигурност около самия хотел. Улиците наоколо бяха затворени. След като влязохме в самия хотел, отново мерките за сигурност са като в летище. Всички бяха проверени за потенциалност от това дали носят оръжие или не.“

