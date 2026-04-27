След стрелбата във Вашингтон - нападателят се изправя пред съда

Вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом трябва да бъде пренасрочена "в рамките на 30 дни" и да се проведе при "по-строги мерки за сигурност."

Това каза американският президент Доналд Тръмп в интервю за Си Би Ес Нюз, ден след като въоръжен мъж се опита да нахлуе на събитието, предизвиквайки паника в балната зала и евакуация на президента и присъстващите. Тръмп каза, че той и първата дама Мелания са се хвърлили на пода след като охранителите са им наредили.

Нападателят се изправя днес пред съда по две обвинения - за нападение срещу федерален служител и за употреба на огнестрелно оръжие с престъпна цел. Той може да бъде обвинен и за опит за покушение срещу Тръмп, който го нарече "доста болен мъж."