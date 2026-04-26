Доналд Тръмп попада под прицел за трети път за година и половина

Това далеч не е първият път, в който Доналд Тръмп попада под прицела на нападатели. И е третото нападение срещу него само в рамките на изминалата година и половина.

Още с излизането му на политическата сцена през 2016-та, Тръмп се превърна в мишена. Първият инцидент е от Лас Вегас - на предизборен митинг на тогава все още само кандидата за Белия дом, 20-годишен мъж прави опит да вземе пистолета на един от полицаите, но е арестуван преди да рани някого.



През юли 2024-а отново по време на предизборна кампания, Доналд Тръмп се разминава на косъм от смъртта. Мястото е Бътлър, щата Пенсилвания. Тогава Тръмп беше леко ранен по ухото, а кадрите с вдигнатия му юмрук се превърнаха в емблематични за движението Америка на първо място.



През септември същата година въоръжен нападател с часове издебва възможност да стреля по Тръмп, докато той играе голф на частното си игрище в Палм Бийч, Флорида. Охраната го забелязва и обезврежда.