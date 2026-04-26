Само БНТ с разказ от мястото на стрелбата срещу Тръмп. Имаше страх и паника, опитахме да се прикрием, разказа кореспондентът на БНТ в САЩ Радослав Минчев няколко часа след драматичните събития.

"Аз бях на маса, наляво от сцената, близко до аварийния изход, противоположната посока, откъдето изстрелите се чуха. Но моменти след това настъпи огромна паника, която обхвана залата като вълна. И всички се опитвахме да се прикрием, включително и аз."

Радослав Минчев обясни, че мерките за сигурност са били засилени, а гостите - проверявани.

Радослав Минчев, кореспондентът на БНТ в САЩ:"Властите във Вашингтон имат опит с организирането на подобни събития. Улиците около хотела бяха затворени. Имаше периметр за сигурност. Всички бяхме проверени за оръжие. Но гостите на хотела бяха също там, тъй като хотелът продължаваше да функционира. И именно по този начин нападателят е успял да се добере до събитието. Моменти след като се чуха изстрели, ние чухме някакъв огромен шум от падащи маси, столове, чинии, чаши, други предмети. След като агентите на тайните служби се опитваха да евакуират президента и членовете на неговия кабинет, беше много трудно за тях да циркулират, тъй като масите бяха много близко една до друга. Според някои от моите колеги агентите на тайните служби са всъщност блъскали някои от гостите и са ги настъпали. Аз лично не станах свидетел на това."

Въпреки шока и първоначалното объркване, журналистите, присъстващи на вечерята, започват да предават от мястото на събитието, на котео се оказват преки свидетели.

Радослав Минчев, кореспондентът на БНТ в САЩ: "Аз, както и всички мои колеги, имаше не само американски журналисти, но журналисти от целия свят. Всички започнахме да отразяваме събитието. Колегите с по-големи екипи останаха в хотела. Аз самият също се евакуирах, за да мога да предавам от мястото близо до хотела, тъй като нямахме сигнал долу в балната зала. Така че точно всички хора, които бяха евакуирани, успяха да се доберат до този сигнал. Но това трябваше да е една от най-бляскавите вечери в Вашингтон, а се превърна цена на престъпление. И в същото време това се случи по много неочакван начин."

Тази зала и това място е свидетел на едно друго много голямо покушение - срещу Роналд Рейган през 1981 г. Рейгън е излизал от хотела и е бил ранен след като се отправил към лимузината си.

