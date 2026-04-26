Оптимизиране на публичните разходите и пакет от законодателни промени оставя служебният кабинет на новите управляващи, каза Андрей Гюров

Оптимизиране на публичните разходите и подготвен пакет от законодателни промени е наследството, което служебният кабинет оставя на новите управляващи. Това обяви служебният премиер Андрей Гюров и отново отбеляза, че последните избори са едни от най-добре организираните.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Оставяме един пример как държавата може да работи прозрачно и отговорно към българските граждани. Зададохме един стандарт, който се надяваме да бъде последван от следващите управляващи."

Служебното правителство е подготвило и пакет от законодателни мерки, които вече са внесени в парламента.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Това са изключително важни мерки за това България и държавата, системата на управление, да заработи по начина, по който българските граждани очакват. Те ще бъдат предадени на следващите управляващи и очакваме още в следващите седмици да има решение по тези изключително важни закони - закона за съдебната власт и новата антикорупционна комисия."

Коментира и състоянието на държавния бюджет. Според Гюров, служебното правителство е предприело активни действия за оптимизиране на публичните разходи.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Ние свършихме огромна работа в последните няколко седмици, както екипът по европейските средства на вицепремиера Недина, така и правителството като цяло, за да могат да бъдат спасени средства, които бяха хвърлени на вятъра от предишните управляващи."

Служебният премиер заяви още, че основната задача на новия парламент е да приеме редовен бюджет, който да контролира дефицита.

Гюров отказа да коментира спекулациите относно възможността да се кандидатира за президент наесен.

По-рано обаче, в интервю за БНР уточни, че подобни решения не се взимат емоционално, а изискват време и осмисляне.