БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 05:42 мин.
От първо лице: Кореспондентът на БНТ за стрелбата срещу...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Оптимизиране на публичните разходите и пакет от законодателни промени оставя служебният кабинет на новите управляващи, каза Андрей Гюров

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази

Изборите на 19 април са най-честните и прозрачни в новата ни история, заяви служебният премиер

Снимка: БТА
Слушай новината

Оптимизиране на публичните разходите и подготвен пакет от законодателни промени е наследството, което служебният кабинет оставя на новите управляващи. Това обяви служебният премиер Андрей Гюров и отново отбеляза, че последните избори са едни от най-добре организираните.

Изборите на 19 април са най-честните и прозрачни в новата ни история, заяви министър-председателят. Според него, служебното правителство оставя добро наследство на редовния кабинет.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Оставяме един пример как държавата може да работи прозрачно и отговорно към българските граждани. Зададохме един стандарт, който се надяваме да бъде последван от следващите управляващи."

Служебното правителство е подготвило и пакет от законодателни мерки, които вече са внесени в парламента.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Това са изключително важни мерки за това България и държавата, системата на управление, да заработи по начина, по който българските граждани очакват. Те ще бъдат предадени на следващите управляващи и очакваме още в следващите седмици да има решение по тези изключително важни закони - закона за съдебната власт и новата антикорупционна комисия."

Коментира и състоянието на държавния бюджет. Според Гюров, служебното правителство е предприело активни действия за оптимизиране на публичните разходи.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Ние свършихме огромна работа в последните няколко седмици, както екипът по европейските средства на вицепремиера Недина, така и правителството като цяло, за да могат да бъдат спасени средства, които бяха хвърлени на вятъра от предишните управляващи."

Служебният премиер заяви още, че основната задача на новия парламент е да приеме редовен бюджет, който да контролира дефицита.

Гюров отказа да коментира спекулациите относно възможността да се кандидатира за президент наесен.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "В каква роля ще ви виждаме оттук нататък?..."

По-рано обаче, в интервю за БНР уточни, че подобни решения не се взимат емоционално, а изискват време и осмисляне.

#служебният премиер Андрей Гюров #отчет на дейността #наследство #правителство

Последвайте ни

ТОП 24

Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
1
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
НА ЖИВО: Финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
2
НА ЖИВО: Финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
3
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална полиция"
4
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална...
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
5
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя София - Варна
6
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Политика

Илияна Йотова: Всяка форма на насилие срещу политически лидери, демократични институции и граждани е категорично недопустима
Илияна Йотова: Всяка форма на насилие срещу политически лидери, демократични институции и граждани е категорично недопустима
Икономисти и синдикати: Потребители и бизнес имат нужда от помощ заради цените на горивата и храните Икономисти и синдикати: Потребители и бизнес имат нужда от помощ заради цените на горивата и храните
Чете се за: 02:52 мин.
Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров
Чете се за: 02:00 мин.
"Продължаваме Промяната" свиква Национален съвет "Продължаваме Промяната" свиква Национален съвет
Чете се за: 00:17 мин.
Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност
Чете се за: 04:52 мин.
След изборите: Последен ден за разчистване на агитационни материали След изборите: Последен ден за разчистване на агитационни материали
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Илияна Йотова: Всяка форма на насилие срещу политически лидери, демократични институции и граждани е категорично недопустима Илияна Йотова: Всяка форма на насилие срещу политически лидери, демократични институции и граждани е категорично недопустима
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Вълна от подкрепа от световните лидери за Доналд Тръмп след опита за покушение Вълна от подкрепа от световните лидери за Доналд Тръмп след опита за покушение
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Украйна и светът почитат жертвите на аварията в Чернобил 40 години...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Унищожават над 2 тона млечни продукти и 4200 литра айрян заради...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Всеки трети българин страда от някаква алергия
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ