Всеки трети българин страда от някаква алергия

Медицината е описала повече от 50 вида алерги, които засягат близо 30% от хората по света

Наричат алергиите бича на 21 век. В световен мащаб расте броят на засегнатите от тях. У нас данните показват, че всеки трети българин страда от някакъв вид алергия. Какви са причините за това и как модерният човек може да се предпази?

Алергиите по дефиниция представляват хронични състояния, при които имунната система на човека реагира с повишена чувствителност към обикновено безвредни субстанции. Така привидно безобидните полени, цъфнали дръвчета и треви могат да се превърнат в огромно предизвикателство. Особено през пролетта.

"Внукът ми има алергия отключва, но не знам от какво. След това аз направих преди години и след алергията имах астма."

"При положение, че имам автоимунно заболяване, в общи линии организмът започва да не се справя, а и достатъчно е замърсяването на въздух, вода, храна, на всичко."

По данни на Световната здравна организация, основните причини за повишения брой на хората, засегнати от алергии, са екологичното замърсяване, използването на изкуствени материали в бита, неправилното хранене, както и слабата имунна система.

д-р Стефка Харитонова, педиатър: "Недостатъчно правилното хранително отглеждане на имунната система, свързано с използването на храни, които са неподходящи за нейния общ отговор, я правят още по-чувствителна и няма да изненадат обществото, че алергиите са днес номер едно страдание, което трудно се овладява, защото причините са твърде големи."

проф. Красимира Кисьова, алерголог: "Какво дишаме? Един въздух, който е примесен с необичайни примеси – серен окис, азотен окис, всички производства, химически що се бълва. Тютюнев дим. На ултрасканираща микроскопия върху един полен се вижда как върху структурата му са залепени метални частици от ауспусите на колите."

Медицината е описала повече от 50 вида алерги, които засягат близо 30% от хората по света. Половината от тях са деца.

проф. Красимира Кисьова, алерголог: "Алергията е заболяване на целия организъм, къде ще се прояви – кожа, лигавица, нос, дихателна система, храносмилатена система, уро-генитална. Там където има защитен епител."

Алергиите значително увреждат качеството на живот на засегнатите. Затова и на лечението им трябва да се гледа сериозно.

д-р Стефка Харитонова, педиатър: "Лечението изисква далеч по-рано да се подготви тялото, още в предходния сезон при добра среща с личен лекар да се обмисли хроничното състояние. Моят опит започва още преди създаването на бъдещо поколение, по време на вътреутробното развитие може да се работи с майката по повод здравето на детето, а след раждането каквото направи педиатърът до първата година, ще бъде в дългосрочен план имунна система."

Медиците съветват още при проблем да търсим помощ от специалист и да не прибягваме до самолечение, тъй като част от алергичните състояния могат да бъдат и животозастрашаващи.

