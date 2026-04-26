БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 05:42 мин.
От първо лице: Кореспондентът на БНТ за стрелбата срещу...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пролетно почистване: Студенти се събраха, за да изнесат боклука около блоковете си

Дарина Ангелова от Дарина Ангелова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес започна пролетно почистване на между блоковите пространства в "Студентски град". Инициативата е на Студентски съвет при СУ, а от Столичния инспекторат ще изнесат боклука. Разчистването на между блоковите пространства започна малко след 11.00 ч. Студенти - доброволци се събраха пред 42-ри блок, където им бяха раздадени чували и ръкавици за събиране на боклука.

Те споделиха, че преди години такъв тип инициативи са били ежегодна практика, но по време на ковид са прекратени. И сега се надяват добрата практика отново да бъде възстановена. Почистването днес ще продължи до 14.00 ч. следобед.

Фуат Расим, председател на комисията по социално-битови въпроси на учащите към Студентския съвет: „Днес сме се събрали, за да почистим малко между нашите между блокови пространства на общежитията на Софийския университет, да се съберем в слънчевото време, да направим нещо полезно за общността и да покажем, че сме една сплотена общност от студенти, които се грижат за средата, в която учат и живеят. Това е било ежегодно събитие преди 4 - 5 години и сега отново се заражда в нашия календар.“

Студентите от Софийския университет отправиха и апел към студенти от други висши училища също да организират подобни инициативи.

Вижте повече в прякото включване на Дарина Ангелова

#около блоковете си #да изнесат боклука #студенти се събраха #почистване

Последвайте ни

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ