Пролетно почистване: Студенти се събраха, за да изнесат боклука около блоковете си

Днес започна пролетно почистване на между блоковите пространства в "Студентски град". Инициативата е на Студентски съвет при СУ, а от Столичния инспекторат ще изнесат боклука. Разчистването на между блоковите пространства започна малко след 11.00 ч. Студенти - доброволци се събраха пред 42-ри блок, където им бяха раздадени чували и ръкавици за събиране на боклука.

Те споделиха, че преди години такъв тип инициативи са били ежегодна практика, но по време на ковид са прекратени. И сега се надяват добрата практика отново да бъде възстановена. Почистването днес ще продължи до 14.00 ч. следобед.

Фуат Расим, председател на комисията по социално-битови въпроси на учащите към Студентския съвет: „Днес сме се събрали, за да почистим малко между нашите между блокови пространства на общежитията на Софийския университет, да се съберем в слънчевото време, да направим нещо полезно за общността и да покажем, че сме една сплотена общност от студенти, които се грижат за средата, в която учат и живеят. Това е било ежегодно събитие преди 4 - 5 години и сега отново се заражда в нашия календар.“

Студентите от Софийския университет отправиха и апел към студенти от други висши училища също да организират подобни инициативи.

