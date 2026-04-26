Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)
От първо лице: Кореспондентът на БНТ за стрелбата срещу...
Неманя Видич: България и Сърбия имат много общо, футболът ни разполага с огромен потенциал

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Спорт
Легендата на Манчестър Юнайтед говори пред "Арена спорт“ за кариерата си, връзката с Бербатов и впечатленията си от България

Сръбската футболна легенда Неманя Видич даде специално интервю за предаването „Арена спорт“ по БНТ, в което сподели впечатленията си от България, спомени от бляскавата си кариера и вижданията си за развитието на футбола в региона.

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед подчерта близостта между българите и сърбите и позитивните си усещания от престоя си у нас.

"Ние сме съседи и както е при всички съседи – можем да се обичаме и мразим едновременно. Винаги е било така. Но като цяло имаме много прилики и споделяме едни и същи интереси. Имам много български приятели и покрай тях разбрах, че си приличаме по много неща. Винаги е хубаво да се върна в България – това не е първият ми път тук, вече съм бил няколко пъти и всеки път се чувствам добре дошъл. Усещам страхотна енергия и много добро отношение към мен и към спорта като цяло“, заяви Видич.

Той се върна и към началото на своя път във футбола, когато напуска родния си град едва на 15 години.

"Роден съм в малък град и имах прекрасно детство, заобиколен от семейство и приятели. Повратният момент за мен дойде, когато трябваше да напусна дома си и да отида сам в големия град, за да играя за Цървена звезда. Там конкуренцията беше изключително голяма и трябваше да се науча да се справям сам – без помощта на родителите си. Смятам, че тогава израснах като човек. Ако сравня къде бях тогава и къде съм днес, мога да кажа, че всичко е възможно, когато работиш здраво и даваш всичко от себе си“, каза още сърбинът.

По отношение на най-напрегнатите сблъсъци в Англия, Видич отличи дербитата с Ливърпул.

"Играл съм в много големи мачове, но дербито с Ливърпул беше нещо наистина специално. Особено когато гостуваш на техния стадион – атмосферата е изключително враждебна и напрежението се усеща от първата до последната минута. Това беше може би най-силното усещане, което съм имал като футболист“, коментира той.

Сред най-големите си успехи бившият защитник открои титлата във Висшата лига през сезон 2006/07 и триумфа в Шампионската лига.

"Първата ми титла във Висшата лига беше много важна, защото това беше първият ми пълен сезон в отбора и трябваше да докажа, че заслужавам мястото си. А Шампионската лига е нещо специално – има много велики футболисти, които никога не са печелили този трофей. Затова финалът в Москва и победата там остават един от най-големите моменти в кариерата ми“, сподели Видич.

Той коментира и раздялата си с "червените дяволи“, която идва след идването на Дейвид Мойс.

"Прекарах осем години и половина в Манчестър Юнайтед и това беше изключителен период за мен. В края обаче започнах да имам повече контузии и самият аз се замислях дали е време за промяна. Решението не беше изцяло мое, но го очаквах. Разбира се, беше трудно да си тръгна след толкова успехи, но това е част от футбола. Не мисля, че сгреших – имах нужда от ново предизвикателство“, каза още той.

Видич отдели специално внимание и на отношенията си с Димитър Бербатов.

"С Бербатов имаме страхотни взаимоотношения и поддържаме връзка и до днес. Наскоро бяхме заедно с него, Патрис Евра и Рио Фърдинанд на мач на легендите и беше чудесно да се съберем отново. С Бербатов си приличаме много като мислене – и двамата искаме да помогнем на футбола в страните си. Говорим си често за това, че трябва да има нови идеи и различен подход“, заяви той.

В заключение сръбската легенда изрази увереност, че футболът на Балканите има сериозен потенциал.

"Смятам, че сръбският и българският футбол разполагат с много талант. Проблемът е, че този талант трябва да бъде развит и използван по правилния начин. Нужно е повече работа, по-добра организация и хора, които да поемат отговорност и да предложат нови решения“, подчерта Видич.

Интервюто бе направено по повод визитата му в София, където той участва в специално събитие с трофеите от европейските клубни турнири и се срещна със стотици фенове.

Вижте цялото интервю със сръбската легенда във видеото!

#Неманя Видич #"Арена спорт"

Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
Илияна Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде активен глас за единна, силна и мирна Европа
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
24 души се лекуват превантивно с антибиотици заради случая с антракс
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България" в Русе при обработени 80% от протоколите
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
Още от: Арена спорт

Ангел Русев: Шест титли изискват характер, дисциплина и много лишения
Николай Димитров, Кирил Милов, Неманя Видич и Ангел Русев в "Арена спорт" Николай Димитров, Кирил Милов, Неманя Видич и Ангел Русев в "Арена спорт"
Малена Замфирова: Най-тежкото вече е зад гърба ми, гледам напред към възстановяването Малена Замфирова: Най-тежкото вече е зад гърба ми, гледам напред към възстановяването
Йордан Лечков: Борислав Михайлов остави стабилна и независима основа в българския футбол Йордан Лечков: Борислав Михайлов остави стабилна и независима основа в българския футбол
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт" Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Ивелин Попов, Ясен Петров и Георги Павлов в "Арена спорт" Ивелин Попов, Ясен Петров и Георги Павлов в "Арена спорт"
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване
Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност
Пролетно почистване: Студенти се събраха, за да изнесат боклука...
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя...
Проблем със санирането: В Благоевград се оплакват от лошо изпълнение
Унищожават над 2 тона млечни продукти и 4200 литра айрян заради...
