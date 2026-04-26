Неманя Видич: България и Сърбия имат много общо, футболът ни разполага с огромен потенциал

Сръбската футболна легенда Неманя Видич даде специално интервю за предаването „Арена спорт“ по БНТ, в което сподели впечатленията си от България, спомени от бляскавата си кариера и вижданията си за развитието на футбола в региона.

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед подчерта близостта между българите и сърбите и позитивните си усещания от престоя си у нас.

"Ние сме съседи и както е при всички съседи – можем да се обичаме и мразим едновременно. Винаги е било така. Но като цяло имаме много прилики и споделяме едни и същи интереси. Имам много български приятели и покрай тях разбрах, че си приличаме по много неща. Винаги е хубаво да се върна в България – това не е първият ми път тук, вече съм бил няколко пъти и всеки път се чувствам добре дошъл. Усещам страхотна енергия и много добро отношение към мен и към спорта като цяло“, заяви Видич.

Той се върна и към началото на своя път във футбола, когато напуска родния си град едва на 15 години.

"Роден съм в малък град и имах прекрасно детство, заобиколен от семейство и приятели. Повратният момент за мен дойде, когато трябваше да напусна дома си и да отида сам в големия град, за да играя за Цървена звезда. Там конкуренцията беше изключително голяма и трябваше да се науча да се справям сам – без помощта на родителите си. Смятам, че тогава израснах като човек. Ако сравня къде бях тогава и къде съм днес, мога да кажа, че всичко е възможно, когато работиш здраво и даваш всичко от себе си“, каза още сърбинът.

По отношение на най-напрегнатите сблъсъци в Англия, Видич отличи дербитата с Ливърпул.

"Играл съм в много големи мачове, но дербито с Ливърпул беше нещо наистина специално. Особено когато гостуваш на техния стадион – атмосферата е изключително враждебна и напрежението се усеща от първата до последната минута. Това беше може би най-силното усещане, което съм имал като футболист“, коментира той.

Сред най-големите си успехи бившият защитник открои титлата във Висшата лига през сезон 2006/07 и триумфа в Шампионската лига.

"Първата ми титла във Висшата лига беше много важна, защото това беше първият ми пълен сезон в отбора и трябваше да докажа, че заслужавам мястото си. А Шампионската лига е нещо специално – има много велики футболисти, които никога не са печелили този трофей. Затова финалът в Москва и победата там остават един от най-големите моменти в кариерата ми“, сподели Видич.

Той коментира и раздялата си с "червените дяволи“, която идва след идването на Дейвид Мойс.

"Прекарах осем години и половина в Манчестър Юнайтед и това беше изключителен период за мен. В края обаче започнах да имам повече контузии и самият аз се замислях дали е време за промяна. Решението не беше изцяло мое, но го очаквах. Разбира се, беше трудно да си тръгна след толкова успехи, но това е част от футбола. Не мисля, че сгреших – имах нужда от ново предизвикателство“, каза още той.

Видич отдели специално внимание и на отношенията си с Димитър Бербатов.

"С Бербатов имаме страхотни взаимоотношения и поддържаме връзка и до днес. Наскоро бяхме заедно с него, Патрис Евра и Рио Фърдинанд на мач на легендите и беше чудесно да се съберем отново. С Бербатов си приличаме много като мислене – и двамата искаме да помогнем на футбола в страните си. Говорим си често за това, че трябва да има нови идеи и различен подход“, заяви той.

В заключение сръбската легенда изрази увереност, че футболът на Балканите има сериозен потенциал.

"Смятам, че сръбският и българският футбол разполагат с много талант. Проблемът е, че този талант трябва да бъде развит и използван по правилния начин. Нужно е повече работа, по-добра организация и хора, които да поемат отговорност и да предложат нови решения“, подчерта Видич.

Интервюто бе направено по повод визитата му в София, където той участва в специално събитие с трофеите от европейските клубни турнири и се срещна със стотици фенове.

Вижте цялото интервю със сръбската легенда във видеото!