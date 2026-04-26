Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров

България продължава да не плаща на Турция по газовия договор с "Боташ", но парите остават изискуеми. Това съобщи служебният премиер Андрей Гюров пред БНР. По думите му ситуацията в България е сериозна, страната ни не стои добре по отношение на енергийната сигурност и на отбраната. Освен това Гюров каза, че предизвикателствата пред бюджета са сериозни и в момента служебният кабинет се е концентрирал върху предаването на властта на бъдещото редовно правителство.

Служебният министър-председател Андрей Гюров отново заяви, че изборите на 19 април са били най-честните до момента. Коментира и работата на служебното правителство, като каза, че „оставят добро наследство“ - пример как държавата може да работи прозрачно и отговорно към българските граждани.

Очакванията му към новия кабинет са България да заработи така, както очакват и искат българските граждани.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: „Това бяха едни от най-добре организираните и честни избори, които сме имали в новата история. Оставяме едно добро наследство и един пример как държавата може да работи прозрачно. Подготвили сме много ясен пакет от мерки, които са придвижени към парламента и още с обявяването на парламента те трябва да бъдат приети, не само за да се помогне за Плана за възстановяване и устойчивост, а защото това са изключително важни мерки за това България и системата да заработят по начина, по който българските граждани очакват.“

Вижте повече в прякото включване на Християна Димитрова