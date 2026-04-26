Унищожават над 2 тона млечни продукти и 4200 литра айрян заради нарушения в мандра в Силистренско

Над 2 тона кисело мляко и йогурт, както и повече от 4200 литра айрян ще бъдат унищожени след проверка в мандра в силистренско село, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните.

Инспектори са открили в хладилна камера продукти без задължителна идентификационна маркировка за партида и срок на годност. Засечени са и около 750 кг кисело мляко, както и близо 17 000 бутилки айрян с манипулирани етикети и бъдещи дати на производство.

Проверката е извършена на 24 април, като част от айряна е бил с посочена дата на производство 25 април, а киселото мляко – с дата 3 май.

Нарушенията са установени от инспектори от Добрич, а продукцията подлежи на унищожаване.