След изборите: Последен ден за разчистване на агитационни материали

По закон днес е последният срок, в който всички партии и коалиции трябва да премахнат агитационните си материали за изборите. Предвидените глоби са между 511 и 2556 евро.



Близо 1 милион евро са похарчили за агитация и медийно представяне политическите формации. „Прогресивна България" е вложила най-много средства - над 196 хиляди евро, следвана от „Продължаваме промяната" със над 172 хиляди и „Възраждане" с около 163 хиляди евро. На тези избори 17 политически формации без право на субсидия, също са получили финансиране специално за провеждането на кампанията. Сумата е над 310 хиляди евро.