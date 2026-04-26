Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп

Опит за покушение на президента Доналд Тръмп, 31-годишен мъж стреля по време на вечеря на кореспондентите. Няма пострадали, всички присъстващи са евакуирани успешно. Президентът говори около час след инцидента и благодари на службите за бързата им реакция.

Това е моментът, в който в залата, в който се провежда вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, се чуват изстрели. Службите реагират незабавно - започва евакуация. От залата са изведени президентът Доналд Тръмп и съпругата му, присъстващите политици и журналисти. След минути става ясно, че въоръжен мъж е нахлул в залата, но все още не е ясно дали той или служители на реда са произвели изстрелите. Поразен е служител на Сикрет Сървис, но той не е пострадал благодарение на бронежилетката си.

Каква вечер - това написа президентът Доналд Тръмп в социалната си мрежа, разказа случилото си е и благодари на силите на реда. След това даде и пресконференция.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Това беше много неочаквано, но правоохранителните органи и службите действаха невероятно добре. Мъж с много оръжия нахлу през контролно-пропускателен пункт. Той беше неутрализиран от някои много смели членове на Тайните служби, които действат много бързо."

Коул Томас Алън, на 31 от Торънс, Калифорния - това е името на стрелеца, утре ще му бъдат предявени обвинения. Мотивите му все още не са ясни. Присъстващите на вечерята журналисти споделиха ужаса от преживяното.

„Бях в задната част на залата, когато чухме три изстрела, един след друг. И веднага се втурнах към вратата, дори не изчаках да видя какво става зад мен."

Това не е първият инцидент на стрелба, в който се стреля в присъствието на президента Доналд Тръмп. През юли 2024 г. в Бътлър, Пенсилвания, срещу президента беше извършен опит за покушение. Тогава той беше леко ранен. Въоръжен мъж беше задържан и в района на голф игрище във Флорида, на което играе държавният глава.