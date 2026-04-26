Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп

Чете се за: 02:47 мин.
31-годишен мъж стреля по време на вечеря на кореспондентите

Опит за покушение на президента Доналд Тръмп, 31-годишен мъж стреля по време на вечеря на кореспондентите. Няма пострадали, всички присъстващи са евакуирани успешно. Президентът говори около час след инцидента и благодари на службите за бързата им реакция.

Това е моментът, в който в залата, в който се провежда вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, се чуват изстрели. Службите реагират незабавно - започва евакуация. От залата са изведени президентът Доналд Тръмп и съпругата му, присъстващите политици и журналисти. След минути става ясно, че въоръжен мъж е нахлул в залата, но все още не е ясно дали той или служители на реда са произвели изстрелите. Поразен е служител на Сикрет Сървис, но той не е пострадал благодарение на бронежилетката си.

Каква вечер - това написа президентът Доналд Тръмп в социалната си мрежа, разказа случилото си е и благодари на силите на реда. След това даде и пресконференция.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Това беше много неочаквано, но правоохранителните органи и службите действаха невероятно добре. Мъж с много оръжия нахлу през контролно-пропускателен пункт. Той беше неутрализиран от някои много смели членове на Тайните служби, които действат много бързо."

Коул Томас Алън, на 31 от Торънс, Калифорния - това е името на стрелеца, утре ще му бъдат предявени обвинения. Мотивите му все още не са ясни. Присъстващите на вечерята журналисти споделиха ужаса от преживяното.

„Бях в задната част на залата, когато чухме три изстрела, един след друг. И веднага се втурнах към вратата, дори не изчаках да видя какво става зад мен."

Това не е първият инцидент на стрелба, в който се стреля в присъствието на президента Доналд Тръмп. През юли 2024 г. в Бътлър, Пенсилвания, срещу президента беше извършен опит за покушение. Тогава той беше леко ранен. Въоръжен мъж беше задържан и в района на голф игрище във Флорида, на което играе държавният глава.

#на кореспондентите #на вечеря #по време #Доналд Тръмп президент #стрелба

ТОП 24

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
1
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
2
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност“
3
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено...
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
4
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат...
Илияна Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде активен глас за единна, силна и мирна Европа
5
Илияна Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде...
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
6
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Евакуираха президента на САЩ след стрелба на вечерята за кореспонденти в Белия дом
Евакуираха президента на САЩ след стрелба на вечерята за кореспонденти в Белия дом
Селище в Аляска планира да поднови посещенията с цел снимане на бели мечки през 2027 година Селище в Аляска планира да поднови посещенията с цел снимане на бели мечки през 2027 година
Чете се за: 03:00 мин.
Тръмп отмени преговорите между САЩ и Иран, но няма да има нови удари Тръмп отмени преговорите между САЩ и Иран, но няма да има нови удари
Чете се за: 03:40 мин.
САЩ се съгласиха Венецуела да плати на адвокат на Николас Мадуро САЩ се съгласиха Венецуела да плати на адвокат на Николас Мадуро
Чете се за: 02:07 мин.
Тръмп спази предизборното си обещание за изпълнението на смъртни присъди Тръмп спази предизборното си обещание за изпълнението на смъртни присъди
Чете се за: 01:00 мин.
САЩ и ЕС подписаха меморандум за редките метали САЩ и ЕС подписаха меморандум за редките метали
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя София - Варна Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя София - Варна
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Евакуираха президента на САЩ след стрелба на вечерята за кореспонденти в Белия дом Евакуираха президента на САЩ след стрелба на вечерята за кореспонденти в Белия дом
Чете се за: 01:15 мин.
По света
40 години след аварията в Чернобил: Най-голямата авария в историята...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
След изборите: Последен ден за разчистване на агитационни материали
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Проблем със санирането: В Благоевград се оплакват от лошо изпълнение
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
