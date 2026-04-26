Евакуираха президента на САЩ: Стрелба по време на вечеря за кореспонденти в Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания бяха евакуирани от вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, след като в залата, където се провежда събитието, се чуха изстрели. Заедно с първото семейство бяха изведени политици и журналисти. Стрелецът е задържан. Няма пострадали.

В близост до хотел Хилтън, където Американският президент, както и вице-президента Джейди Ванс и първата дама на САЩ Мелания Тръмп бяха евакуирани по време на вечерята на кореспондентите на Белия дом. Малко след като събитието започна около 10-15 минути се чух силен шум, след което настъпи огромна паника и всички гости се скриха под масите. Евакуираха веднага цялата зала. В момента всички журналисти и всички гости на събитието са извън сградата. Според последната информация е имало въоръжен мъж. Не се знае дали това наистина е така или паниката беше неоправдана, но събитието беше прекъснато и всички сме навън, извън хотела.

