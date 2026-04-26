БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Опит за покушение на президента Доналд Тръмп

Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Запази

Заради стрелба по време на вечеря на кореспондентите

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Няма пострадали, всички присъстващи са евакуирани успешно. Президентът Доналд Тръмп говори около час след инцидента и благодари на службите за бързата им реакция.

Това е моментът, в който в залата, в която се провежда вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом се чуват изстрели. Службите реагират незабавно - започва евакуация. От залата са изведени президентът Доналд Тръмп и съпругата му, присъстващите политици и журналисти. След минути става ясно, че въоръжен мъж е нахлул в залата, но все още не е ясно дали той или служители на реда са произвели изстрела. Поразен е служител на Сикрет Сървис, но не е пострадал благодарение на бронежилетката си. Каква вечер - това написа президентът Доналд Тръмп в социалната си мрежа, разказа случилото си е и благодари на силите на реда. След това даде и прескофенция.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Това беше много неочаквано, но правоохранителните органи и службите действаха невероятно добре. Мъж с много оръжия нахлу през контролно-пропускателен пункт. Той беше неутрализиран от някои много смели членове на Тайните служби, които действат много бързо."

Коул Томас Алън, на 31 от Торънс, Калифорния - това е името на стрелеца, утре ще му бъдат предявени обвинения. Мотивите му все още не са ясни. Присъстващите на вечерята журналисти споделиха ужаса от преживяното.


„Бях в задната част на залата, когато чухме три изстрела, един след друг. И веднага се втурнах към вратата, дори не изчаках да видя какво става зад мен."

Това не е първият инцидент на стрелба, в който през юли 2024 година в Бътлър, Пенсилвания срещу президента Доналд Тръмп беше извършен опит за покушение. Тогава той беше леко ранен. Въоръжен мъж беше задържан и в района на голф игрище във Флорида, на което играе държавният глава.

#на кореспондентите #на вечеря #по време #Доналд Тръмп президент #стрелба

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ