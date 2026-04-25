Радослав Великов: Магамаев показа характер, този медал е само началото

Треньорът на българския национал подчерта значението на увереността и вярва в още успехи за тима на европейското в Тирана

Треньорът на Ахмед Магамаев - Радослав Великов, не скри задоволството си след спечеления бронзов медал от европейското първенство по борба в Тирана. Специалистът отличи характера на своя състезател, който успя да обърне развоя на двубоя и да стигне до отличието.

"Това е първият му медал от голямо първенство и той го искаше много. Може би напрежението му попречи в някои моменти да покаже напълно възможностите си, но въпреки това успя да се събере и да спечели. Това е най-важното“, добави Великов.

Той призна, че битките за бронз често са психологически по-тежки от тези за титлата.

"Трудно е, защото вече си загубил шанса за финал. Но именно тук се вижда кой има характер. Миналата година на световното той остана пети, но сега показа, че е израснал и може да се върне по-силен“, заяви специалистът.

Великов акцентира и върху представянето на българските борци като цяло, като отбеляза, че увереността е ключовият фактор за успех.

"Всички са много близки като ниво. Разликата идва от увереността – който вярва повече в себе си, печели. Това е нещото, което трябва да подобрим, особено при по-младите състезатели“, сподели той.

По отношение на сериозната конкуренция на шампионата, включително и от натурализирани борци, треньорът подчерта.

"Конкуренцията е огромна. Всички се познават, много от състезателите са тренирали заедно. Това прави срещите още по-равностойни и непредсказуеми“, добави Великов.

Великов погледна и към предстоящия финал на Ахмед Батаев, като изрази увереност в неговите възможности.

"Надявам се Батаев да покаже най-доброто от себе си. Той заслужава европейска титла – изключително класен и техничен борец е, с много труд зад гърба си. Ще му отива да стане шампион“, заяви треньорът.

Той завърши с оптимизъм за бъдещето на българската борба и увереност, че успехите тепърва предстоят.

#европейско първенство по борба Тирана 2026 #Радослав Великов # Ахмед Магамаев

