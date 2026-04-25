БАБХ започва проверки на 100% от вноса на мляко

100% контрол на вноса на млечни продукти у нас започват от БАБХ, на фона на едва 10% проверки досега.
Причината - желанието на ресорното министерство да се повиши качеството на млечните продукти на родния пазар и да се намали нелоялната конкуренция в бранша.
Според служебния министър на земеделието Иван Христанов, в България имаме най-ниската изкупна цена на суровото мляко в Европа и най-високи цени на млечните продукти в магазините.
Иван Христанов, служебен министър на земеделието и храните: "Започваме тотален граничен контрол на всичко, което е млечно на входа на държавата, без значение коя е страната на произход. За какво ще контролираме-заместващи продукти, помните от проверките, като част от чиста храна, открихме огромни количества заместващи продукти, които са влагани в храната на българите, ще проверяваме за антибиотици, за да сме сиурни, че това, което влиза, съответства на това, което се произвежда в българия като качество."