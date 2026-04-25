Какъв е профилът на новоизбраните депутати?

Ясни са имената на новите депутати в 52-рия парламент, следващата стъпка по конституционната процедура е президентът да издаде указ и да насрочи първото заседание на новия парламент. Процедурата за сформиране на ново правителство не е кратка, но заявките са това да стане в кратки срокове. Какъв е профилът на новите 240.

Без тупкане на топката - и президентът Илияна Йотова даде заявка, че няма да бави процедурата, и победителят на тези избори "Прогресивна България" дадоха заявка, че кабинет може да се сформира още до средата на май. Очаква се първото заседание на този парламент да бъде в сряда или четвъртък. От победителя на тези избори в ефира на БНТ заявиха, че още на първото парламентарно заседание ще си изберат председател, ще гласуват правилника за дейността на Народното събрание и още от 4 май ще се задвижи процедурата с консултациите и даването на мандатите.

Иначе по традиция първото заседание се открива от най-възрастния депутат - това е Румен Миланов от "Прогресивна България", на 77 години. Най-младият депутат е Анна Бодакова, на 23 години, която размести листата в 24-ти многомандатен избирателен район с близо 7000 преференции.

В този парламент жените ще са една четвърт от всички депутати - за сравнение в средният процент за ЕС е 33 на сто.

Сумарно най-много, по традиция, ще са юристите и икономистите.

В ГЕРБ-СДС се завръща Владислав Горанов. А при ПП-ДБ се връща Мирослав Иванов.

Първата задача пред "Прогресивна България" ще е избор на председател на 52-рия парламент. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" Слави Василев.

Слави Василев, "Прогресивна България": Много бързо, подозирам, парламентарната група на "Прогресивна България" ще вземе решение и по отношение на председателя на групата, на Народното събрание, по отношение на това да приемем стария правилник, да продължи да действа, за да си дадем време един месец да създадем нов правилник за действие на Народното събрание."

Традиционно, първото заседание се открива от най-възрастния депутат - сега това ще е Румен Миланов от "Прогресивна България". В "Говори сега" той посочи, че избирателите са им гласували огромна отговорност.

Румен Миланов, "Прогресивна България": "Да застанеш на най-висшия парламентарен форум и да го откриеш показва емоционално отношение. Хората разчитат на промяната, разчитат на "Прогресивна България", разчитат на Румен Радев, даже ходейки тук, в Софийска област, имаше много коректни хора - казваха: Да не ни заблудите и вие."

Следват консултациите на президента с парламентарно представените партии и рулетката с мандатите.

Слави Василев, "Прогресивна България": "Аз, доколкото знам, това ще стане по-следващата седмица.

Т.е. в навечерието на Гергьовден?

Това зависи от президента Йотова.

А ще бавите ли мандата?

Не, не смятам. Познавайки президента и изхождайки от позицията, че той вложи много усилия и труд, всички ние вложихме много усилия,да стигнем дотук, нямаме никаква причина да бавим каквото и да било, при все че българският народ ни даде възможност да съставим бързо кабинет, да не трябва да се съгласува то с останали парламентарни групи, за да може да заработи най-накрая българско правителство."

Официални имена за бъдещи министри все още не са обявени, но в публичното пространство вече се спрягат тези на Иво Христов и Иван Демерджиев.

Слави Василев, "Прогресивна България": "Ако Иво стане министър на външните работи, не знам, това би бил един страхотен министър на външните работи, както за г-н Демерджиев за МВР, това са все хора, които имат собствено излъчване. Румен Миланов, "Прогресивна България": "По отношение на МВР, мисля, че в параметрите на временното правителство и политическото, и професионалното ръководство се справиха много добре, по отношение на едни справедливи, честни избори и с минимално влияние на купения вот."

Слави Василев все пак допусна начело на комисии в парламента да застанат и представители на други партии, и заяви, че ще търсят подкрепата на ПП-ДБ за съдебната реформа.

Слави Василев, "Прогресивна България": "Те, ако имат желание да се включат, за да може заедно да извършим определени промени в съдебната система, и казвам само в съдебната система, защото в изпълнителната власт няма да бъдат необходими, добре са дошли. Да не говорим, че за мандата за съдебна реформа, той изисква разговори с останали политически формации, бързам да кажа, че там не са ГЕРБ и Новото начало."

От "Прогресивна България" очертават поне 4-годишен хоризонт na управление.

