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Евтим Милошев: НДК е с над 48 млн. евро загуба, изпълнителният директор е получавал близо 14 хил. евро заплата

Цанка Николова от Цанка Николова
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Първи разкрития за спорни разходи, след като в сряда премиерът Румен Радев обеща, че министрите ще започнат да изнасят данни. Данните за културното ведомство днес представи министър Евтим Милошев. Изпълнителният директор на НДК е с месечна заплата 13 680 евро и близо 49 млн. евро загуба за оглавяваното от нея дружество.

За това сигнализира министърът на културата Евтим Милошев. Адрияна Петкова - Татарова от своя страна заяви, че данните не отговарят на истината и опроверга министъра. От дружеството посочиха, че към момента загубата е 2 млн. 353 хиляди евро. Татарова обаче не пожела да посочи каква месечна заплата получава. Заяви, че от НДК са отворени за всякакви проверки.

Независимо от влошените финансови показатели, през последните години възнагражденията на Съвета на директорите на НДК се удвояват спрямо 2024 година и почти се утрояват спрямо 2023 г., при положение че дружеството има натрупана загуба от близо 49 млн. евро, посочи културният министър. И допълни, че загубата през 2025-а се е увеличила с 502% спрямо 2024 година.

Евтим Милошев, министър на културата: "Тази загуба, която пак казвам, е структурна през годините, правя тези уточнения, колкото повече загуба се трупа, а този процес върви само във възходяща линия по отношение на трупането на загуби толкова повече се обезценява самият сграден фонд, самият дворец на културата."

От дружеството посочиха, че от 2011 до 2023 година загубата е 48 млн. 564 хиляди евро. А за 2024-та и 2025-та тя е на стойност - 2 млн. 353 хиляди евро.

Адрияна Петкова-Татарова, изпълнителен директор на НДК: "Тази загуба в много голяма част от процента си идва от амротизационните начисления. Тези начисления са в рамките над 100 години и не може да бъде намален този разход, така че да се вменява, че дружеството, разбирате ли и то под наше ръководство, е на загуба 49 почти милиона е абсолютно некоректна."

Разминаване има и по отношение на възнагражденията:

Евтим Милошев, министър на културата: "Управител на 100% държавно дружество взима заплата, която е в пъти по-голяма от заплатата на принципала си, в пъти по-голяма от заплатата на премиер-министъра и в пъти по-голяма от заплатата на президента на републиката. Наистина ли е нормално това?"

Адрияна Петкова-Татарова, изпълнителен директор на НДК: "Възнагражденията и моите, и на съвета през тримесечие са различни. Няма да ви кажа точно цифра, мисля, че тези неща са видни."

По думите на Милошев с незаконосъобразна заповед е било изменено правилото за формиране на заплата, за да може да нараснат заплатите на ръководството на НДК. Това е станало с подпис на зам.-министъра на културата доц. Тодор Чобанов, който по това време е замествал Мариан Бачев. В позиция във Фейсбук Чобанов посочва, че предприятието формира и изчислява баловата оценка и конкретната формула за възнагражденията си, а той е утвърдил методиката при спазване на изискванията на закона, след като предложението е преминало необходимата вътрешна процедура.

Тодор Чобанов: "НДК е самоуправляващо се дружество и съгласно чл.56 от правилника на Закона за публичните предприятия членовете на борда получават възнаграждения по определената в правилника на закона методика и на база на резултатите на дружеството за дадения период.
Самото предприятие формира и изчислява баловата оценка и конкретната формула за възнагражденията си. При спазване на изискванията на закона ... съм утвърдил докладваната оценка и методика за определяне на възнагражденията в НДК, след като предложението е преминало необходимата вътрешна процедура."

Министърът на културата заяви, че решението ще бъде отменено още следващата седмица с негова заповед. Ще назначи и прокурист в дружеството, който ще управлява заедно с изпълнителния директор.

#Адрияна Петкова-Татарова #Евтим Милошев #НДК #тодор чобанов

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