Божидар Божанов: Искаме коалиционно споразумение да уреди работата на общата парламентарна група

Загубихме изборите и от тази гледна точка ние трябва да си вземем поуки, да видим какво не сме направили правилно в кампанията, каза в студиото на "Говори сега" съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Той допълни, че предложеното от ДБ коалиционно споразумение трябва да бъде начертата пътна карта, с която да се стигне до един политически субект, който да вдъхва повече доверие на избирателите. Няма поставени срокове за отговор от "Продължаваме промяната".

Божидар Божанов, съпредседател на ДБ: "Ние не поставяме срокове и не слагаме ултиматуми, именно защото това е въпрос на диалог. Но разумно е, като започне работата в парламента, да структурираме тези отношения. Ясно е, че този парламент ще издържи повече от някои от предходните, тъй като има ясно и изразено мнозинство. Така че трябва да мислим добре, да мислим умно и да стигнем до формат, с който позволява ефективната ни съвместна работа. И пак казвам, след това да си начертаем един път, как да стигнем до един субект, не само от партиите в нашата коалиция, а ако ще те партии отвън.

А заедно ли ще се регистрирате в Народното събрание? Тоест една парламентарна група ли ще бъдете

Ами, нашето решение от Националния ни съвет, макар и не е експлицитно написано, казва, че Коалиционното споразумение ще уреди работата на парламентарната група."

По повод споровете около мандата на Манол Пейков, Божанов обясни, че по-скоро става дума за мнения на симпатизанти онлайн, а не за "скарване" между ръководствата на ПП и ДБ.

Божидар Божанов, съпредседател на ДБ: "Избирателите ни са общи. И ние им дължим да се разбираме по-добре, да сме по-ефективни в работата си в парламента, особено в опозиция. Тъй като предстои едно управление, което надяваме се да постигне целите, които си е поставило за демонтиране на модела на завладяната държава, но всяка концентрация на власт носи съответните рискове. Да видоизмени модела, да използва неговите инструменти. И затова е много важно демократичната опозиция да бъде силна."

По повод подадената оставка на Борислав Сарафов, Божанов коментира, че 160-те гласа извън ГЕРБ и ДПС, получени на изборите може би са подтикнали Сарафов най-накрая да прочете какво пише в закона. Цялата тази върхушка, да е наречена на съдебната власт, не просто трябва да се отиде, а тя трябва да бъде разследвана, допълни той.

Божидар Божанов, съпредседател на ДБ: "Очаквам да има адекватно разследване, което да стигне до осъдителни присъди. Арестите могат да бъдат и кьорфишеци. Могат да бъдат нещо за пред публиката, да, за съжаление, само по себе си арестът той не довежда до правосъдие. Това, което искат хората е правосъдие и да, то да бъде бързо, да не е след 6-7 години, но да е настина правосъдие."

Според Божидар Божанов Георги Кандев, Емил Дечев, като цяло служебния кабинет са се справили много добре със задачата да има честни избори.

Разбира се, преценка на следващия министър на вътрешните работи е дали да запази господин Кандев, допълни той.

#ПП #Божидар Божанов #Манол Пейков #коалиционно споразумение #опозиция

