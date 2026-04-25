БСП започва курс към възстановяване на доверието след изборния срив

Крум Зарков остава начело на социалисите след вот на доверие

БСП започва да работи за възстановяване на доверието към формацията. На Националния съвет днес са небелязани мерки - в идеологически, политически и организационен план. Това заяви лидерът на БСП Крум Зарков в „Говори сега“.

Днес той получи подкрепата на социалистите, след като поиска вот на доверие и остава начело на партията. Делегатите бяха почти единодушни в гласуването.

„Предстои ни много работа след тежкия урок, който получихме на тези избори, който анализирахме днес, и ще продължим в детайл. Ще отидем при хората, ще видим онези уж малки, но съществени проблеми с неравенствата и несправедливостите по начин, по който ние социалистите можем“, заяви той.

Тежкият изборен резултат Зарков оправда с участието на социалистите в предишното управление.

„За да минем от 7 на 3 %, основната причина без съмнение е участието ни в предишното правителство. Всички партии, които участваха в него, бяха наказани. БСП тръгна от ниска база и наказанието беше особено жестоко. Но трябва да изследваме и по-дълбоките причини, как от една от най-големите партии, стигнахме до 7-те процента“, обясни Крум Зарков.

Работата сега ще се съсредоточи към връщане на доверието.

„Това няма да остане отведнъж и няма да можем да го направим сами. Затова когато казвам отиваме на улицата, отиваме и се отваряме, смирено, но уверено, към други леви организации, към синдикатите, към хората с кауза, към хората, които считат, че социалната несправедливост не е фаталност, а плод на грешни политически решения. Ще ги федерираме, ще ги съберем, ще присъстваме на техните заседания и заедно трябва да съучредим, да съставим ново мощно политическо движение, което да върне лявото представителство там, където му е мястото“, обясни лидерът на партията.

Зарков призна и за сериозните финансови предизвикателства пред партията.

„Ще минем на режим саможертва, на доброволчество. Левите движения и социалиститкото движение не се храни от власт и пари. То има дълбока причина да съществува и, докато тя е там и ако ние ѝ отговорим, ще се намери начин.“

