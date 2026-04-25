БСП започва курс към възстановяване на доверието след изборния срив

БСП започва да работи за възстановяване на доверието към формацията. На Националния съвет днес са небелязани мерки - в идеологически, политически и организационен план. Това заяви лидерът на БСП Крум Зарков в „Говори сега“.

Днес той получи подкрепата на социалистите, след като поиска вот на доверие и остава начело на партията. Делегатите бяха почти единодушни в гласуването.

„Предстои ни много работа след тежкия урок, който получихме на тези избори, който анализирахме днес, и ще продължим в детайл. Ще отидем при хората, ще видим онези уж малки, но съществени проблеми с неравенствата и несправедливостите по начин, по който ние социалистите можем“, заяви той.

Тежкият изборен резултат Зарков оправда с участието на социалистите в предишното управление.

„За да минем от 7 на 3 %, основната причина без съмнение е участието ни в предишното правителство. Всички партии, които участваха в него, бяха наказани. БСП тръгна от ниска база и наказанието беше особено жестоко. Но трябва да изследваме и по-дълбоките причини, как от една от най-големите партии, стигнахме до 7-те процента“, обясни Крум Зарков.

Работата сега ще се съсредоточи към връщане на доверието.

„Това няма да остане отведнъж и няма да можем да го направим сами. Затова когато казвам отиваме на улицата, отиваме и се отваряме, смирено, но уверено, към други леви организации, към синдикатите, към хората с кауза, към хората, които считат, че социалната несправедливост не е фаталност, а плод на грешни политически решения. Ще ги федерираме, ще ги съберем, ще присъстваме на техните заседания и заедно трябва да съучредим, да съставим ново мощно политическо движение, което да върне лявото представителство там, където му е мястото“, обясни лидерът на партията.

Зарков призна и за сериозните финансови предизвикателства пред партията.