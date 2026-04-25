Слънчево време ни очаква в събота, а в неделя ветровито

Днес времето ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по Черноморието - от 13 до 16 градуса, в София - около 21 градуса.

През нощта ще бъде ясно, със слаб вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще са между 4 и 9 градуса, на места в Северна България и по Черноморието - от 11 - 12 градуса, в София - около 4 градуса.

През деня ще бъде слънчево. Дневните температури ще бъдат между 22 и 28 градуса, на морския бряг - от 20 до 25 градуса, в София - около 23 градуса. Вечерта в Северна България вятърът от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен, на места и силен.

Слънчево, но ветровито ще бъде утре и по Черноморието с умерен северозападен, а вечерта по северното крайбрежие и силен североизточен вятър. Вълнението на морето ще остане слабо.

В планините ще духа умерен и силен северозападен вятър. Ще бъде слънчево с максимални температури в курортите ни от 10 до 15 градуса.

В понеделник ще се задържи слънчево, но температурите ще се понижат, по съществено дневните. Във вторник ще преобладава слънчево време с изолирани превалявания в Западна България и в планинските райони. След временно повишение в сряда температурите отново ще тръгнат надолу, а валежи ще има на много места в цялата страна. Ще вали и в четвъртък. Ще бъде и много ветровито с максимални температури, по-ниски от обичайните за края на месец април.