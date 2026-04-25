Ще се задълбочи ли енергийната криза: САЩ няма да прави нови изключения за Русия и Иран

САЩ не планират да подновят временния лиценз, който позволява купуването на руски петрол и петролни продукти, които се намират в танкери в морето.

Това заяви американският министър на финансите Скот Бесент. Според него, подновяването на изключението и за иранския петрол в морето не е на дневен ред. Вашингтон издаде лицензи за дерогация за Москва и Техеран, но само за един месец. По думите на Бесент, в следващите няколко дни се очаква Иран да започне да спира производството на петрол. Информацията идва в момент, в който светът е изправен пред сериозна криза. Причината - затварянето на Ормузкия проток, през който традиционно минава около 1/5 от доставките на горива в глобален мащаб.