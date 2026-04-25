БСП решава за доверието към лидера Крум Зарков

Националният съвет на Българската социалистическа партия се събра на извънредно заседание. Крум Зарков обяви, че ще поиска вот на доверие от членовете на Пленума. Той каза, че поема цялата отговорност за резултатите от последните избори и е готов веднага да подаде оставка, ако днес не получи подкрепа.

На влизане част от представителите на съвета коментираха, че тепърва предстои да бъдат анализирани резултатите от последните парламентарни избори, както и причините, довели до тях. БСП получи малко над 3% подкрепа от избирателите, което е с около 47% по-малко в сравнение с изборите през октомври 2024 г.

Според част от делегатите няма основание да бъде искана оставката на председателя Крум Зарков, който е на този пост от февруари т.г., защото по думите им той е направил всичко възможно за доброто представяне на партията. Според Борислав Гуцанов обаче има основание да му бъде поискана оставка, тъй като той е поискал цялата власт, а не е оправдал очакванията на социалистите.

Борислав Гуцанов: „Големият проблем е, че БСП за първи път не е в Народното събранието, една от най-старите партии в Европа, не в България. А всички останали теми са второстепенни оттук нататък. Кой, защо, как, какво е сгрешил и какво е направил? Безспорно, не е последният лидер Крум Зарков единственият, който носи отговорността и ще бъде нелепо, ако кажем, че той е единственият виновник.“

Габриел Вълков: „Това, което ние видяхме от Крум Зарков, е, че той даде всичко от себе си в тази кампания, за да може левицата да влезне в парламента и изкарахме един не толкова добър резултат, колкото очаквахме, но по-добър от това, което първоначално проучванията ни даваха.“

Дора Янкова: „Крум Зарков трябва да продължи. Конгресът го е овластил и трябва да продължи да ръководи. Тук проблемите са много, комплексни, и по-скоро да си направим изводите какво се случи, къде сме и по-важно е къде отиваме и какво ще правим.“

