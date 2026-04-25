БСП решава за доверието към лидера Крум Зарков

Цветелина Катанска
Чете се за: 02:35 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Националният съвет на Българската социалистическа партия се събра на извънредно заседание. Крум Зарков обяви, че ще поиска вот на доверие от членовете на Пленума. Той каза, че поема цялата отговорност за резултатите от последните избори и е готов веднага да подаде оставка, ако днес не получи подкрепа.

На влизане част от представителите на съвета коментираха, че тепърва предстои да бъдат анализирани резултатите от последните парламентарни избори, както и причините, довели до тях. БСП получи малко над 3% подкрепа от избирателите, което е с около 47% по-малко в сравнение с изборите през октомври 2024 г.

Според част от делегатите няма основание да бъде искана оставката на председателя Крум Зарков, който е на този пост от февруари т.г., защото по думите им той е направил всичко възможно за доброто представяне на партията. Според Борислав Гуцанов обаче има основание да му бъде поискана оставка, тъй като той е поискал цялата власт, а не е оправдал очакванията на социалистите.

Борислав Гуцанов: „Големият проблем е, че БСП за първи път не е в Народното събранието, една от най-старите партии в Европа, не в България. А всички останали теми са второстепенни оттук нататък. Кой, защо, как, какво е сгрешил и какво е направил? Безспорно, не е последният лидер Крум Зарков единственият, който носи отговорността и ще бъде нелепо, ако кажем, че той е единственият виновник.“

Габриел Вълков: „Това, което ние видяхме от Крум Зарков, е, че той даде всичко от себе си в тази кампания, за да може левицата да влезне в парламента и изкарахме един не толкова добър резултат, колкото очаквахме, но по-добър от това, което първоначално проучванията ни даваха.“

Дора Янкова: „Крум Зарков трябва да продължи. Конгресът го е овластил и трябва да продължи да ръководи. Тук проблемите са много, комплексни, и по-скоро да си направим изводите какво се случи, къде сме и по-важно е къде отиваме и какво ще правим.“

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
1
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
2
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
Румен Радев плати глоба за неправилно паркиране
4
Румен Радев плати глоба за неправилно паркиране
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
5
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
Започва поетапно спиране на отоплението в София
6
Започва поетапно спиране на отоплението в София

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Политика

След изборите: Какви са следващите процедурни стъпки?
След изборите: Какви са следващите процедурни стъпки?
Слави Василев: Идва времето на истинското правосъдие, на прозрачността, на правовата държава и отговорността Слави Василев: Идва времето на истинското правосъдие, на прозрачността, на правовата държава и отговорността
Чете се за: 04:52 мин.
Надежда Нейнски: Върна се желанието на хората да гласуват Надежда Нейнски: Върна се желанието на хората да гласуват
Чете се за: 03:15 мин.
Крум Зарков е готов на оставка, ако не получи вот на доверие Крум Зарков е готов на оставка, ако не получи вот на доверие
Чете се за: 00:37 мин.
ЦИК обяви новите депутати: Очаква се президентът да свика 52-рото Народно събрание до дни ЦИК обяви новите депутати: Очаква се президентът да свика 52-рото Народно събрание до дни
Чете се за: 02:07 мин.
Радан Кънев: Няма основание за участие на реформаторската общност във властта Радан Кънев: Няма основание за участие на реформаторската общност във властта
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

След изборите: Какви са следващите процедурни стъпки?
След изборите: Какви са следващите процедурни стъпки?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Момчето, паднало с парапет на НДК, е в реанимация с опасност за живота Момчето, паднало с парапет на НДК, е в реанимация с опасност за живота
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Млада жена загина при пътен инцидент с тротинетка в Пловдив Млада жена загина при пътен инцидент с тротинетка в Пловдив
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Ще се задълбочи ли енергийната криза: САЩ няма да прави нови изключения за Русия и Иран Ще се задълбочи ли енергийната криза: САЩ няма да прави нови изключения за Русия и Иран
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Колоездене с кауза: Подкрепа за хората с хемофилия
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Надежда Нейнски: Върна се желанието на хората да гласуват
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Слави Василев: Идва времето на истинското правосъдие, на...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
