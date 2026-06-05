БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Долната камара на италианския парламент одобри връщане на страната към ядрената енергетика

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Запази

Ако документът бъде подкрепен и от Сената, може указите на кабинета да станат факт до края на годината

Долната камара на италианския парламент одобри връщане на страната към ядрената енергетика
Слушай новината

Със 155 гласа „за“, 86 „против“ и 8 „въздържали се“ Камарата на депутатите (долната камара на италианският парламент) одобри законопроект, представен от правителството на премиера Джорджа Мелони, който проправя пътя за връщане на Италия към ядрената енергетика, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Италия се отказа от ядрената енергетика след референдум, последвал катастрофата в „Чернобил“, но правителството планира нейното завръщане с малки реактори от последно поколение, за да намали зависимостта на страната от внос на електроенергия и да намали емисиите на парникови газове с оглед на климатичната криза.

Законопроектът сега отива в Сената (горната камара), където правителството очаква той да получи окончателно одобрение до края на юли, преди лятната ваканция на парламента.

По този начин ще бъде възможно съответните укази за неговото изпълнение да бъдат издадени до края на годината.

#връщане към ядрената енергетика #долна камара на парламента #Италия #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
2
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг (СНИМКИ)
3
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и...
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба Алино"
4
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба...
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за измама за над 693 000 евро
5
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за...
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата край строежа на КУБ в Баба Алино
6
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
4
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
5
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Икономика

Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България
Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България
Вноската по потребителските и стоковите кредити расте с 80% за 10 години Вноската по потребителските и стоковите кредити расте с 80% за 10 години
Чете се за: 02:45 мин.
Среща Радев – Мицотакис: Работи се за увеличаване на капацитета на интерконектора България – Гърция Среща Радев – Мицотакис: Работи се за увеличаване на капацитета на интерконектора България – Гърция
Чете се за: 02:15 мин.
Особеният управител на "Лукойл" вече не може еднолично да се разпорежда със собствеността на компанията Особеният управител на "Лукойл" вече не може еднолично да се разпорежда със собствеността на компанията
Чете се за: 03:05 мин.
САЩ обявиха нови мита от 10 до 12,5% на 60 държави САЩ обявиха нови мита от 10 до 12,5% на 60 държави
Чете се за: 01:07 мин.
Нобеловият лауреат за икономика за 2025 г.: Брюксел трябва да ви даде възможност да инвестирате в иновации и образование Нобеловият лауреат за икономика за 2025 г.: Брюксел трябва да ви даде възможност да инвестирате в иновации и образование
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и Вълчи дол
След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град" Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Измамна схема в Бургас: Задържаха съдебен заседател за докуметни измами Измамна схема в Бургас: Задържаха съдебен заседател за докуметни измами
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Обявиха ден на траур в Кресна след смъртта на 35-годишен мъж,...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Доброволци се включват в разчистването на последиците от...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
След предложението на Зеленски за среща: Путин ще говори днес пред...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Четири суматрански тигърчета бяха показани пред публика в зоопарк в...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ