Долната камара на италианския парламент одобри връщане на страната към ядрената енергетика

Със 155 гласа „за“, 86 „против“ и 8 „въздържали се“ Камарата на депутатите (долната камара на италианският парламент) одобри законопроект, представен от правителството на премиера Джорджа Мелони, който проправя пътя за връщане на Италия към ядрената енергетика, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Италия се отказа от ядрената енергетика след референдум, последвал катастрофата в „Чернобил“, но правителството планира нейното завръщане с малки реактори от последно поколение, за да намали зависимостта на страната от внос на електроенергия и да намали емисиите на парникови газове с оглед на климатичната криза.

Законопроектът сега отива в Сената (горната камара), където правителството очаква той да получи окончателно одобрение до края на юли, преди лятната ваканция на парламента.

По този начин ще бъде възможно съответните укази за неговото изпълнение да бъдат издадени до края на годината.