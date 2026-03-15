Екипът на Джорда Мелони дискутира начините за възобновяване на ядрената енергетика в Италия

Правителството на Джорджа Мелони крои планове как да възкреси забранената в страната ядрена технологи, съобщава Блумбърг.

Почти 40 години след като Италия затвори последния си ядрен реактор и 15 години след неуспешен опит да отмени това решение, екипът на премиера се консултира с експерти и провежда дискусии за това как да се възобнови производството на атомна енергия, според лица, запознати с планирането.

Италиански представители са пътували до Канада, за да проучат технологични проекти и са разговаряли с френски представители за ядрената им индустрия, казаха източниците, пожелали анонимност. Правителството е обсъдило и възможни южнокорейски и американски варианти.

За Мелони кампанията е от основно значение за обещанието ѝ да помогне на компаниите, които се сблъскват с високите цени на енергията в Италия, които са сред най-високите в Европа. Тя твърди, че ядрената енергия може да бъде част от дългосрочното решение, свързвайки политическата си съдба отчасти с успеха на тези планове.

Италия трябва да рестартира програмата си за ядрена енергия "възможно най-скоро", заяви по-рано тази седмица италианският министър на енергетиката Гилберто Пичето Фратин, подчертавайки, че централите трябва да бъдат безопасни и "икономически пригодни".

Италия е силно зависима от вноса на природен газ, което я прави по-изложена на нестабилни международни цени от много европейски страни. Такъв беше случаят през 2022 г., когато Русия нахлу в Украйна и цените на газа скочиха рязко, ограничавайки и без това крехкия икономически растеж на Италия. Оттогава Италия работи за диверсификация на енергийните си източници.

Настоящият конфликт в Иран, който ограничи рязко доставките на петрол и газ и повиши цените на енергията, създава още по-голяма неотложност.

Италия вече направи някои първоначални стъпки за повторно въвеждане на ядрената енергия. Миналата година италианският кабинет одобри нова правна рамка за връщане на атомната енергия, като по този начин даде основа за изготвяне на национален стратегически план от страна на Италия до 2027 г. Този ход отбеляза първата конкретна стъпка към премахване на ядрената забрана на страната от 1987 г., която беше почти отменена през 2011 г., преди ядрената катастрофа във Фукушима да подкопае това.