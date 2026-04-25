Фестивал по роботиката: Деца показват как създават и програмират роботи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В Конгресния център в Бургас се провежда един от най-очакваните ученически технологични форуми у нас. Над 40 отбора от цялата страна демонстрират как създават и програмират роботи, които изпълняват мисии и решават реални казуси. Темата тази година – „Откритие“, е посветена на изследването на исторически обекти чрез технологии. Участниците представят иновативни идеи как роботиката може да подпомага археолозите при проучване и съхранение на културното наследство.

Деца превръщат идеите си в работещи модели с помощта на конструктори и много въображение.

Венелин Николов, ментор: „Самият им проект представлява едни разкопки, видяно през тяхната призма, където те са открили най-различни фараони, мумии, сгради от древността, даже от Древен Рим. Там има мина, която добива руда.

Гергана, ученичка от Разград: „Най-старата мина, тя има двигател, с който ще изваждаме много различни неща от нея. Имаме лаборатория, където реставраторите работят.“

Проекти, които оживяват с техника, логика и въображение, а зад всеки от тях стоят месеци подготовка и много труд.

Теодора, ученичка от Бургас: „В нашия проект е включен Перперикон, тайна стая, лаборатория, карта на звездите, така траките са определили времето, и музей. Също така арфа, която сме програмирали от скрач. Когато натиснем това кабелче, се чува звук.

Благой Цицелков, организатор: „Те говорят за изследването, за археологията. Те са направили уникални, иновативни проекти, с които ни представят своите идеи за това как можем да изследваме миналото си, но го разказват използвайки инструментите на бъдещето – изкуствения интелект и роботиката.“

Михаил Ненов, зам.-кмет по образованието в Община Бургас: „Новите технологии са онези, които ни помагат да откриваме и да изследваме още по-пълноценно старините. С помощта на роботи вече се осъществяват археологически разкопки.“

Фестивалът показва и своеобразна разходка назад във времето - от днес към античността, като всичко е изградено изцяло от конструктори.

Александър Тодоров: „От съвремието имаме космически модели, след това имаме един ретроавтомобил, имаме Средновековие, имаме на Леонардо да Винчи летящата машина, която между другото е функциониращ модел и се движи.“

Част от проектите включват машина за пренасяне на археологически находки с регулируема температура, като в фестивала са включени робот битки на специално игрално поле.

#фестивал на роботиката #роботика #фестивал

