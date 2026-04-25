Събират капачки във Варна: Кампанията „Аз вярвам и помагам“ отново обединява стотици в подкрепа на нуждаещи се

Поредната благотворителна акция за събиране на пластмасови капачки от кампанията „Аз вярвам и помагам“ се провежда днес във Варна. Тя подкрепя каузи в помощ на бебета, деца и възрастни в България. Акцията ще се проведе пред Катедралния храм „Свето Успение Богородично” в центъра на града.

Кампанията се провежда за 14-ти пореден път и се превърна в символ на гражданска взаимопомощ и солидарност. Със събраните средства през годините бяха купени и дарени линейки, мобилни пунктове за кръводаряване, медицинска апаратура, оборудване, кувьози.

Владислав Николов, създател на кампанията „Аз вярвам и помагам“: „Припомням, че ние сме създадени в 2015 година. За 11 години сме дарили над 30 чисто нови детски линейки, мобилни пунктове за кръводаряване, кувьози. От 9.00 до 14.00 ч. тук на площада ще събираме капачки. Досега сме предали над 385 000 килограма, около 190 000 лева, дарили сме милион и половина лева, така че всеки, който поиска в „Аз вярвам и помагам.бг“ може да ни подкрепи.“

Той обясни и защо е важно да се носят капачките в чували, а не в туби.

Владислав Николов, създателят на кампанията „Аз вярвам и помагам“: „Това е много важно, защото тук има много деца доброволци, има различни хора, които, използвайки ножовете, в бързината може да стане някакво напрежение. И заради това молбата ми е да предават капачките си в торби или чували, но не и в туби, за да няма напрежение и да няма рязане на туби.“

Кампанията сега започва и ще продължи до 14.00 часа. Всички, които имат капачки, може да се включат, защото така помагаме на тези, които имат най-голяма нужда от подкрепа.

Вижте повече в прякото включване на Елена Георгиева